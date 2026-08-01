Aunque no me guste hablar de temas de actualidad, lo he hecho durante el Mundial, más o menos. Así que ahora no queda otra que poner el foco también en los malditos incendios. Los periódicos y las redes sociales están llenos de reflexiones sobre el lamentable asunto. Nos toca a todos, claro. Por desgracia, este año, también la provincia se lleva un protagonismo que nadie querría.

Al principio pensé en explicar el lado divertido que, obviamente, ni encontré ni me molesté demasiado en buscar porque sabía bien que no lo hallaría. Cualquier incendio forestal o urbano, grande o pequeño, causa desazón en cualquiera con dos dedos de frente. Toca una parte ancestral de nuestro instinto: el miedo al fuego es visceral, instintivo. Porque el fuego que el ser humano maneja fue en su momento motor evolutivo y ha dado grandes alivios en los inviernos de los lugares más fríos. Pero hablamos de otro fenómeno: lo ardiente en lo más tórrido del verano, la eliminación sistemática de todo un hábitat natural que, además, sirve de pulmón para esta sociedad, cada vez más hacinada en las ciudades costeras y que hace ya décadas ha dejado de mirar hacia el interior, hacia los bosques de donde, a fin de cuentas, venimos todos. De los árboles, de la naturaleza. De la conexión con el entorno físico. De los elementos primordiales: tierra, aire, viento y fuego. Fuego…

No, no dejen que me vuelva un hippie ni un esotérico de esos (respeto a aquellos y más bien desprecio e indiferencia a estos). No va conmigo, un urbanita irredento que se perdería en un bosque con cinco árboles y que no sabría encender una hoguera ni aunque le dieran un mechero. Pues bien, incluso alguien como yo, más cómodo delante de una pantalla, que enloquecería sin conexión a internet (mentira, siempre que tuviera libros a mi disposición) y que se apaña mejor entre el humo de los coches que respirando aire puro en la montaña, se conmueve y desazona al ver las imágenes de ese cielo enrojecido, esas llamas crepitando sobre los árboles que se calcinan.

Es obvio que yo, si sé poco de naturaleza, no sé nada de cómo se podrían evitar estos incendios devastadores. Se habla, sobre todo, de inversión, de destinar recursos, de los efectos de la despoblación… Dejo para los que saben del tema la aplicación de medidas. Pero algo habrá que hacer y seguro que la clave es la inversión. Negar el cambio climático, a estas alturas, me parece de imbéciles. Lo mismo que no creer que nosotros, como seres humanos, tenemos la culpa de los desastres que están ocurriendo. Quedan todavía por ahí políticos negacionistas, que más bien habrá que hablar de ellos como «terroristas» si llegan a tener en algún momento cargos relativos a la prevención de desastres naturales.

No olvidemos tampoco que la mayoría de los bosques de este país son de propiedad privada. Que muchas veces parece que todo sea tierra comunal. Igual que exigimos que los edificios de las ciudades cumplan una serie de medidas de seguridad, igual habría que pedir determinadas actuaciones para prevenir catástrofes de esta índole.

Muchos ánimos a los principales afectados.

Editor de La Pajarita Roja