Los incendios son un drama. Una catástrofe medioambiental que afecta a la flora y fauna salvaje, a los seres humanos, a los animales de granja, al propio territorio, a la economía, a todo. Pocas cosas hay tan devastadoras. Y en España conocemos bien de qué estamos hablando. Cada verano, el país arde. A veces esta bendita provincia se libra, pero este verano no ha sido así.

El ser humano domina su entorno. Controla el medio. Y en ese orden de cosas es el encargado de paliar los efectos de estos incendios. Debe actuar y debe tomar nota, año tras año, de qué medidas funcionan y qué medidas no sirven. Pero, ante todo, debe ser previsor. Las administraciones públicas deben contar con los medios adecuados para, llegado el caso, resolver. No comprendo cómo, sabiendo que al llegar el estío se va a incendiar el monte, el Gobierno no cuenta con una flota de veinte, cuarenta, sesenta o cien aviones para la extinción. No entiendo cómo, entre el central y los autonómicos, no cuentan con miles de camiones de bomberos forestales. Es solo cuestión de planificación económica. No es un gasto insoportable para el estado, ni mucho menos. La manifiesta falta de recursos técnicos resulta impropia de un país del primer mundo, por lo que tengo que pensar que hay algo más detrás. Algo maligno. Perverso. Tan insultante como la desidia misma. La falta de visión. La despreocupación. La holgazanería. El meninfotisme de los políticos. Y eso me cabrea sobremanera.

¿Por qué en un país cálido como España no hay suficientes medios materiales para enfrentarse de tú a tú a los incendios? Pues porque el dinero se gasta en otras cuestiones. No hay otra respuesta. Y eso, insisto, me enfurece. Y a ustedes, lo sé, también.

* Pablo Sebastiá es escritor