Más gestión, más oportunidades

Hay una diferencia clara entre gobernar y quedarse instalado en el bloqueo. Gobernar es tomar decisiones, aprobar presupuestos y dar estabilidad. Lo demás son excusas. Mientras el Gobierno de España, con Pedro Sánchez al frente, sigue sin presentar unos Presupuestos Generales del Estado desde que en el año 2022 aprobara los últimos, la Comunitat Valenciana, con un gobierno del Partido Popular, aprueba cada año unas cuentas que aportan confianza y nuevas oportunidades.

Los presupuestos de la Generalitat son mucho más que números. Mantienen la bajada de impuestos para que las familias dispongan de más recursos y, al mismo tiempo, refuerzan la sanidad, la educación y los servicios sociales. Piensan en las personas.

En la provincia de Castellón, estas cuentas se convierten en proyectos como el nuevo Hospital General, las inversiones en los hospitales de Vinaròs y La Plana, nuevos centros educativos, el apoyo a la UJI, la apertura de residencias y centros de día, la ampliación del TRAM hasta Benicàssim, la Ronda Oeste de Castellón, el hub tecnológico, la recuperación de Correos, el respaldo al sector cerámico y una multitud de actuaciones en los municipios del interior.

Son inversiones que mejoran los servicios públicos, que generan empleo y que crean oportunidades. Porque gobernar es escuchar, priorizar e invertir para transformar los proyectos en realidades que mejoran la vida de las personas.

*Salvador Aguilella es diputado autonómico y portavoz adjunto del GPP en les Corts