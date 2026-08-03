La grandeza de una tierra

Estos últimos días quedarán grabados por siempre en la memoria de un pueblo, no por el dolor de las cicatrices, sino por la inconmensurable grandeza que ha demostrado nuestra gente ante una emergencia como el incendio que hemos sufrido y que ha afectado a tantos pueblos de la Serra d’Espadà y, particularmente, a Onda, Artesa y a nuestro querido Montí. Juntos hemos afrontado una de las más oscuras y difíciles semanas que hemos sufrido en Onda. La voracidad del incendio iniciado en La Vall d’Uixò golpeó a nuestro término municipal, obligándonos a tomar decisiones difíciles pero imprescindibles para la seguridad de los ondenses.

Fueron horas de angustia, de mirar al cielo con impotencia mientras el humo tapaba el horizonte. Sin embargo, en medio del miedo, emergió lo mejor de nosotros. Gracias a la labor heroica e incansable de los bomberos, Policía Local y resto de equipos de emergencia, a quienes nunca podremos agradecer lo suficiente, no hemos tenido que lamentar ningún herido ni pérdidas materiales de gravedad. Mi gratitud hacia ellos es infinita, así como al equipo de voluntarios, sanitarios, Cruz Roja y demás personas que se volcaron en cuidar a nuestros vecinos de pueblos hermanos.

Pasado lo peor, Onda vuelve a levantarse con entereza. Podemos estar orgullosos de la respuesta ejemplar de nuestro tejido industrial, comercial y de cada vecino. Sé que no ha sido fácil cerrar las puertas y asumir la incertidumbre con tanta responsabilidad. Por eso, desde el primer minuto, este gobierno municipal ha actuado con la máxima firmeza. No nos hemos quedado de brazos cruzados: ya hemos reclamado ante el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana ayudas específicas e inmediatas para nuestra industria, comercio y tejido productivo. La respuesta de las administraciones está siendo ágil; algunas medidas ya se han publicado y otras se anunciarán en breve.

Además, para facilitar la tramitación y no dejar a nadie atrás, hemos habilitado de inmediato la Oficina de Intermediación de Ayudas para los afectados por el incendio, tanto para particulares como para autónomos y empresas. Ya se puede solicitar cita previa en www.onda.es para recibir asesoramiento personalizado. Onda no se rinde; juntos demostraremos, una vez más, la fuerza inquebrantable de nuestra gran ciudad. Ahora más que nunca, seguimos.

* Carmina Ballester es alcaldesa de Onda