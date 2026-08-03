Hay música en Sudamérica muy interesante, más allá del repugnante reguetón. Como el grupo peruano Letrasquepasan, del músico Iván Aleluya. Su canción Manos cansadas se refiere a los padres. Sintetizare la letra. «No son canciones perfectas. Son lágrimas convertidas en música. Porque hay abrazos que nunca dimos. Palabras que dejamos para después. Y personas que pensamos que siempre iban a estar. Esta canción va dedicada a todos esos viejos regañones. Se rompieron el alma por ver triunfar a sus hijos. Ese hombre cansado. Que llega serio del trabajo. También llora, también siente. También tiene miedo. Pero nunca se rinde. Valora a ese viejo mientras lo tienes. También tiene emociones. Lo miras callado, peleando presiones. Cargando en silencio todas las tensiones. Dio la vida por verte avanzar. Su forma de amar no fue hablar bonito. Fue partirse el alma por verte triunfar. Buscando la forma de salir adelante. Todo padre aunque sea callado, siempre sueña grande mirando a sus hijos. Y el día que falte, vas a extrañar hasta sus gritos. Cuando el tiempo nos haga entender, lo que nunca supimos valorar. Somos hijos, recordando a esos hombres que nos enseñaron a luchar. Si todavía tienes a tu viejo contigo, abrázalo. Porque un día, vas a querer escuchar otra vez sus consejos. Y ya no va a estar. Yo también miré cansado a mi padre. Con las manos rotas, llegando muy tarde. Y aunque nunca hablaba de lo que sentía. Su sacrificio lo decía todo. Hoy entiendo cada lágrima escondida en silencio. Porque un verdadero hombre muchas veces, sufre callando por cuidar a los suyos». Me emociono profundamente, así era mi padre.

* Joaquín Serrano es notario y doctor en Derecho