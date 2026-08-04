Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
La banda i l’empastre
L’Espadà una vegada més s’ha cremat i les causes són sabudes: El canvi climàtic. Períodes de sequera més llargs i intensos, onades de calor més freqüents, tempestes extremes i estius especialment secs. Afegim transformacions socials i econòmiques, que també afecten els incendis, com l’abandonament progressiu de camps de conreu, o la reducció de la ramaderia extensiva que provoca l’expansió de la superfície forestal, i l’acumulació de vegetació als boscos combustible ideal per al foc. Amb una situació climàtica probable i previsible, la manca de neteja, mesures, equipaments, diners i voluntat fan que el foc, ja per si mateix, imprevisible, vaja per on el vent i l’apatia política el porta. La situació és més dolorosa si afegim la incapacitat política, la incompetència dels polítics de qualsevol signe en el poder per a previndre casos que d’extraordinaris han passat a habituals. La insensatesa, la miserable política de negar el que és evident, és pròpia de persones amb poca intel•ligència, que en lloc de rectificar, s’abraonen als errors demostrats com tauló corcat de salvament del desastre creat. Ara, després de la desfeta diuen que destinaran seixanta-set milions per a compensar les pèrdues dels afectats. Si tots eixos milions s’hagueren invertit en prevenció en hivern, els castellonencs o qualsevol altre ciutadà del País Valencià com els afectats per la dana, no hagueren patit l’angoixa, la impotència i les llàgrimes vessades per l’incendi. Després vindran els milions que faran falta per a restaurar el cremat a càrrec de tots els valencians, costos que com en la dana serviran d’excusa per a rebaixar en cultura, sanitat o ensenyament. És vergonyosa, insultant, mesquina, la política pressupostària de la Generalitat, que entre altres, rebaixa els pressupostos per a emergències per incrementar les subvencions a la festa dels bous. Cada vegada el govern valencià se semble més a aquell espectacle que es feia a la plaça de bous, s’anomenava el bomber torero acompanyat per la banda l’empastre, un espectacle bufa, en el que una persona nana, de baixa estatura, eixia vestit de bomber i parodiava a un torero mentre la banda tocava música de festa. Tenim una banda de polítics i un empastre darrere l’altre.
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