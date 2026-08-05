No limpiar

La semana pasada hablaba de nuestro real pulmón verde: la Sierra de Espadán. Las llamas todavía no habían devorado su corazón cuando escribí mi anterior artículo.oy, oliendo la chamusquina y mientras scrolleo veo muchos influencers de medio pelo que claman: «hay que limpiar el monte». Sin embargo, esa idearesulta insuficiente e incluso engañosa. Un bosque no necesita estar limpio; necesita estar bien gestionado.

Hablar de limpieza transmite la imagen de que la naturaleza es un piso desordenado que debe vaciarse de vegetación. La realidad es mucho más compleja. Los ecosistemas forestales necesitan diversidad, suelos vivos, especies adaptadas y una gestión continua que reduzca la acumulación de combustible sin destruir el equilibrio ecológico. Entiendo que la solución pasa por invertir desde lo público, ya que desde lo privado no es rentable y no lo hace nadie, en selvicultura sostenible. Pagar con nuestros impuestos a agricultores y ganaderos que mantengan el bosque. La mejor prevención contra los grandes incendios no es la motosierra trabajando unas semanas al año, sino pueblos vivos que cuidan el monte durante todo el año. Sin embargo, el tándem PP-Vox ha preferido recortar en prevención.

El cambio climático agrava el riesgo de incendios, pero no explica por sí solo su virulencia. Décadas de abandono rural y de falta de planificación han convertido nuestras sierras en auténticos polvorines. Gestionar no es eliminar; es conocer, planificar y actuar con criterios científicos y sociales.

Es urbanista