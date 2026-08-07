La seguridad nacional no entiende de vacaciones

Como militar aprendí que hay una responsabilidad que nunca descansa: la defensa de la nación de acuerdo con el Art. 8 de nuestra Constitución; por ello, las misiones de las FAS son permanentes y es por ello, también, que sus miembros tienen conculcados algunos derechos como es el derecho de huelga.

Las amenazas no entienden de fines de semana, festivos ni vacaciones; es por eso que resulta incomprensible que, mientras Ceuta sufría un nuevo asalto a nuestras fronteras con la ruptura de la barrera marítima y la entrada ilegal de decenas de miles de personas, ( se estima entre 70000 y 100000) el presidente del Gobierno permaneciera en La Mareta, protegido por un amplio dispositivo de seguridad, proyectando una imagen de absoluta desconexión con la gravedad de lo que estaba ocurriendo.

No estamos ante un fenómeno migratorio más. Estamos ante un desafío directo a la soberanía de España.

Cuando una frontera es vulnerada por la fuerza, cuando quienes pretenden entrar ilegalmente destruyen los elementos de protección instalados por el Estado, no estamos simplemente ante un problema administrativo. Estamos ante un ataque a la soberanía, a la integridad territorial y a la capacidad de una nación para hacer respetar sus leyes.

Lo verdaderamente preocupante no es solo lo sucedido en Ceuta, sino la reacción del Gobierno o mejor dicho, su falta de reacción.

Pedro Sánchez vuelve a transmitir el mismo mensaje de siempre: resignación, pasividad y ausencia de autoridad.

Cuando un Gobierno renuncia a ejercer la autoridad del Estado, otros ocupan ese espacio: las mafias que trafican con seres humanos, quienes promueven la inmigración ilegal y quienes han entendido que España es hoy el punto más débil de la frontera sur de Europa.

La política migratoria del Ejecutivo ha convertido el “efecto llamada” en una realidad cada vez más evidente. Mientras numerosos países europeos endurecen sus controles y refuerzan sus fronteras, España envía señales que muchos interpretan como una invitación a venir.

La regularización de inmigrantes en situación irregular, unida a la incapacidad para garantizar devoluciones eficaces conforme al marco legal aplicable, proyecta la imagen de un país donde entrar ilegalmente puede acabar teniendo premio. Ese mensaje no solo incrementa la presión sobre Ceuta, Melilla y Canarias; también deteriora la credibilidad de España ante nuestros socios europeos.

Los primeros abandonados son los ceutíes, los melillenses y los canarios; son ellos los que soportan una presión permanente sobre sus calles, sus servicios públicos y su convivencia. Ellos ven cómo la primera línea de defensa de España ( y de Europa) se convierte demasiadas veces en la última prioridad del Gobierno.

La solidaridad con los propios españoles no consiste solamente en discursos desde Madrid, consiste, también, en proteger a quienes viven cada día en la frontera y en respaldar sin reservas a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Resulta, además, profundamente simbólico que Sánchez necesite un importante despliegue de seguridad para proteger sus vacaciones mientras demuestra tan poca determinación para proteger las fronteras nacionales. La seguridad parece ser un derecho irrenunciable cuando afecta al presidente, pero una cuestión secundaria cuando afecta al conjunto de los españoles.

España necesita recuperar el principio de autoridad. Necesita dejar claro que las fronteras no se negocian ni se asaltan impunemente, si no, ¿Para qué sirven? Necesita una política que disuada a las mafias, que garantice el control efectivo de nuestras fronteras y que aplique la ley con firmeza y con pleno respeto al Estado de Derecho.

Defender nuestras fronteras no es una opción ideológica, es la obligación más elemental de cualquier Gobierno digno de ese nombre.

La Seguridad Nacional no admite vacaciones y la soberanía tampoco.

La primera y principal responsabilidad de cualquier gobierno, de cualquier país del mundo, es la PROTECCIÓN DE SUS CIUDADANOS y los españoles merecemos un Gobierno que entienda esto, antes de que sea demasiado tarde…, si aún no lo es.

General de división retirado y diputado nacional de VOX