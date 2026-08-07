En alguna ocasión y en plan de broma, he dicho que, por el poder que tienen los EEUU y por lo que afectan al mundo las decisiones de sus presidentes, deberíamos poder votar allí. Aunque, reconozco, que el presidente Eisenhower declaró que el auténtico poder no está en el trono sino detrás del trono. Se refería a las grandes empresas, bancos, etc., a los que deciden quien se presenta, pagan la campaña, etc.

Pero, si comento lo de votar en EEUU y el poder, es porque cuando parecía que eso de que los EEUU eran el exclusivo gendarme de Occidente perdía un poquito de fuelle (tampoco hay que exagerar) en beneficio de la multilateralidad, aparece Trump y rompe el molde desde la vulgaridad, la egolatría y el reaccionarismo. Anuncia que viene a apoyar a los partidos patriotas del mundo, a los de extrema derecha, a los fascistas. Parece que el caballo de batalla son los inmigrantes y el objetivo la lucha del último contra el penúltimo, el pobre nativo contra el pobre que llega. Aunque, con humildad y culpa, tenemos que reconocer que Trump alentó, pero la extrema derecha ya existía en la vieja y engreída Europa, en Francia, en Italia, en Alemania, en España… La cuestión, pues, no es tanto votar en EEUU, sino preguntarnos y averiguar: ¿Qué ha pasado en la Unión Europea para que 200 años después de la revolución francesa y 90 años después de la segunda guerra mundial, se hayan perdido valores vinculados a la democracia, los derechos humanos, la justicia social o, peor aún, que la extrema derecha vuelve a estar presente en la calle, los parlamentos y los gobiernos? Más que dar mi opinión y cumpliendo con mi costumbre de recomendar un libro para el verano, aconsejo leer Fascismo y populismo de Antonio Scurati. Solo son 100 páginas. Vale la pena.

Analista político