Castellón eclipsa

Castellón será el próximo miércoles el centro de todas las miradas. Tenemos la gran fortuna de ser una de las ciudades del mundo donde mejor se va a poder observar la totalidad del eclipse solar. Un momento histórico que se quedará grabado en nuestras memorias pero también en las de los libros de historia de la ciudad, pues la última vez que los castellonenses pudimos vivir en primera persona y en nuestra casa un fenómeno astronómico como este en su plenitud fue en 1905, hace 121 años.

El eclipse del 12 de agosto es una oportunidad única para Castellón. La capital se convierte en lugar privilegiado de observación. La franja de totalidad que cruza solo una parte de España coincide plenamente con nuestra terreta y, en consecuencia, la convierte en el centro de todas las miradas.

Siempre decimos que queremos ponernos en el mapa como un destino turístico de calidad alejado de la estacionalidad y, para ello, es fundamental que la gente nos conozca. El eclipse ha hecho posible que, desde hace más de un año, se esté hablando de la ciudad de Castellón en los medios de comunicación nacionales, en las plataformas turísticas internacionales, en las agencias de viaje de todo el mundo, en las redes sociales... Así lo acreditan las reservas cerradas con visitantes de EEUU, Chile, Japón, China, Reino Unido, Francia, Eslovaquia, República Checa… Un regalo que vamos a aprovechar para que tenga el máximo retorno en ese reto que les comentaba de la desestacionalización.

Para ello, hemos creado un evento único, como la extraordinaria ocasión se merece, y con la esencia que está marcando la forma de trabajar del equipo de gobierno que tengo el honor de presidir: pensando en grande sin olvidar lo pequeño. El escenario en el que se podrá ver el eclipse ya es en sí mismo un lugar que enamora a aquellos que nos visitan. Las playas del Pinar y del Gurugú, con su amplia extensión de agua cristalina y arena fina y dorada, que despiertan la sorpresa de quien nunca se había imaginado un paraíso en el Mediterráneo como el nuestro serán, nuestras embajadoras. Pero si, además, aderezamos la receta del éxito con una programación que incluye a los rostros expertos más reconocidos del país, junto con actividades para toda la familia que fomentan la divulgación científica a través la diversión nos aseguramos de que el 12 de agosto no va a haber ningún destino como este en el que vivir toda una jornada astronómica.

Si bien es cierto que la fase parcial dará inicio a las 19.37 horas y la totalidad llegará a las 20.31 horas, con una duración aproximada de 1 minuto y 34 segundos, en la capital, las actividades en torno al fenómeno darán comienzo a las 10.00 de la mano de los dos embajadores de lujo con los que hemos tenido la suerte de poder contar, Javier Santolalla y Josep Calatayud. Dos de los grandes divulgadores de este país y así lo avalan los miles de seguidores que suman en sus redes sociales. Ellos serán los encargados de capitanear los escenarios Sol y Luna, respectivamente, y de dar paso a las ponencias de una decena de expertos de como Sergio Hidalgo, el doctor Fisión o Alfredo García.

Como bien saben, en este gobierno nos gusta apostar por el talento local y que quienes destacan por su profesionalidad sean profetas en su tierra. Siguiendo con este mantra, desde el principio, tuvimos claro que no podía faltar una castellonense como la periodista, publicista y youtuber Rocío Vidal. Conocida como la Gata de Schrödinger, para que se hagan una idea de su éxito solo les daré un dato, su canal de Youtube cuenta con 950.000 suscriptores, a los que se suman las miles de personas que la siguen en Instagram, Tik Tok o X.

Y hablándoles del talento de casa presente en esta convocatoria, también contaremos con la experiencia de tres jóvenes estudiantes seleccionados por la Agencia Espacial Española y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para participar en el programa Astronauta por un día. Estoy convencida que su experiencia ayudará a muchas niñas y niños a sentir curiosidad por la ciencia y la astronomía y, como Enma La Torre, Lucía Molina López y Javier López Cañad, acabarán volando muy alto.

Alcaldesa de Castellón