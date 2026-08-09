Llegan las vacaciones y la escena idílica del sol, tiempo libre y desconexión total parece sencillamente perfecta. Sin embargo, para muchas personas, apretar el botón de pausa genera una inesperada ola de incomodidad y ansiedad. A todos nos ha pasado el hecho de estar tumbados en la playa, pero tener la mente repasando las tareas pendientes.

La psicología tiene una explicación para este fenómeno: la trampa de vincular nuestro valor personal con el rendimiento constante. Cuando la autoestima depende directamente de la productividad, detenerse se interpreta erróneamente como un fallo o pérdida de tiempo. Es justamente ahí donde aparece la culpa y una vigilancia mental verdaderamente agotadora. Esta presión interna mantiene a nuestro organismo en alerta constante, provocando irritabilidad, insomnio y un profundo cansancio emocional. Y es que los días libres no curan por sí solos; lo que realmente nos repara es aflojar la autoexigencia. Para disfrutar verdaderamente del descanso, y cuidar nuestra salud mental, la clave está en flexibilizar la mirada y dar la bienvenida a la improductividad consciente.

Equilibrio

Parar no significa desentenderse del mundo, sino permitir que el cuerpo y la mente recuperen los recursos necesarios para volver a funcionar con equilibrio.

Pasear sin rumbo fijo, perderse en las páginas de un buen libro o, sencillamente, contemplar el paisaje sin hacer absolutamente nada son actividades plenamente legítimas y terapéuticas.

Desconectar de verdad requiere concederte un permiso interno: la valentía de soltar el control y entender que la vida no se mide solo por lo que produces, sino por tu capacidad de disfrutar el presente.

Estas vacaciones, atrévete a activar el modo avión mental y no hacer nada: tu bienestar te lo agradecerá profundamente.

Psicólogo clínico

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