Un eclipse para disfrutar con sentido común

El eclipse total de sol del miércoles será uno de esos acontecimientos que acabarán formando parte de la memoria de toda una generación. Su excepcionalidad astronómica explica una expectación difícilmente comparable con la que despierta cualquier otro fenómeno natural. Miles de valencianos se desplazarán para contemplarlo y a ellos se sumarán visitantes llegados de otros puntos de España, de Europa y del resto del mundo. La Comunitat Valenciana, especialmente las comarcas del interior de Castellón y Valencia, será uno de los escenarios privilegiados para asistir a una cita que apenas durará unos minutos, pero que lleva meses condicionando reservas, viajes y preparativos.

La expectación supone una oportunidad extraordinaria para muchas poblaciones del interior que habitualmente quedan fuera de los grandes circuitos turísticos. Alojamientos rurales completos, restaurantes con reservas muy por encima de lo habitual y pequeños pueblos convertidos por unos días en destino de visitantes nacionales e internacionales demuestran que un acontecimiento singular también puede servir para mostrar un territorio que demasiadas veces permanece en segundo plano. La provincia tiene una ocasión excepcional para reivindicar que su oferta turística no termina en el litoral. El eclipse pasará en unos minutos; la promoción del paisaje, el patrimonio, la gastronomía o la calidad ambiental de esas comarcas que lo acogerán puede durar mucho más.

Extremar la precaución

El éxito de convocatoria obliga a no minimizar sus riesgos. La enorme afluencia prevista coincide con agosto, uno de los momentos de mayor movilidad del año, y con unas condiciones especialmente delicadas en los espacios forestales, como están sufriendo esas comarcas estos días. Miles de vehículos en carreteras secundarias, miradores o zonas rurales pueden provocar retenciones, accesos bloqueados e incluso dificultar la actuación de los servicios de emergencia. El riesgo de incendio añade un factor que obliga a extremar cualquier precaución. Resulta justificado el amplio dispositivo preparado por las administraciones. La coordinación de emergencias, los controles de tráfico, la vigilancia de las zonas forestales, la atención sanitaria y las restricciones establecida son instrumentos para poder hacerlo con seguridad. Y esa prevención debe ir acompañada necesariamente de responsabilidad ciudadana.

Ningún eclipse merece bloquear una carretera, invadir una zona forestal restringida, aparcar en un acceso reservado para emergencias o exponerse innecesariamente a las elevadas temperaturas de agosto. Tampoco hay motivo para convertir la búsqueda del mejor punto de observación en una competición. La espectacularidad del fenómeno no dependerá únicamente de estar situado en un lugar concreto ni compensará horas de atasco, improvisaciones o desplazamientos hacia espacios ya saturados. Existen numerosos puntos desde los que será posible disfrutarlo con buenas condiciones. Elegir uno accesible y seguro será mucho más sensato que empeñarse en alcanzar el lugar aparentemente perfecto.

Las recomendaciones para observar directamente el sol deben respetarse con rigor y utilizando solo sistemas homologados. La extraordinaria expectación no puede hacer olvidar una regla elemental de seguridad. Llega una fecha excepcional que combina divulgación científica, promoción turística (una magnífica carta de presentación para el interior) y una importante prueba de organización colectiva.