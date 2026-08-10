Ley de nietos

Es la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, hecha con Bildu, lo que ya nos dice todo. Manipulación de la verdad y utilización del pasado con fines políticos. Yendo más allá, hoy se utiliza como una herramienta de ingeniera electoral, concediendo la nacionalidad a cientos de miles, con lo que se aumenta significativamente el censo electoral. Además pueden inscribirlos en la provincia que quieran, con lo que será en las que se puedan manipular con pocos votantes. Súmanse los permisos de residencia que con el tiempo suponen nacionalidad, la reagrupación familiar y las nacionalizaciones ordinarias.

Engrasando con papeles

Millones de nuevos votantes a los que ya se está engrasando con papeles, ayudas y aleccionamiento por todo el mundo. Muchos no tienen ningún vínculo con España, nunca han vivido aquí, ni por supuesto cotizado, ni tributado y tendrán todos los derechos de los que sí lo hemos hecho. Los consulados colapsados de expedientes. En algo tan importante, lo lógico será llegar acuerdos, pero no, se prefiere el enfrentamiento, que como decía Zapatero, les conviene.

Con todas estas medidas se crea un efecto llamada que nos convierte en un paraíso para los ilegales. ¿Cuánto cuesta esto? Más personal, más recursos, más servicios sociales, gente que no ha aportado nada, pero es seguro que sí querrán ejercer sus derechos y tener subvenciones, ayudas, sanidad, educación, etc. Y lo tenemos que pagar nosotros, los que sí aportamos de toda la vida, pero eso no nos da ninguna preferencia. No somos todos iguales, nosotros somos de peor condición.

Notario y doctor en Derecho