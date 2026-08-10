Opinión | PUNTO DE VISTA
Ley de nietos
Es la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, hecha con Bildu, lo que ya nos dice todo. Manipulación de la verdad y utilización del pasado con fines políticos. Yendo más allá, hoy se utiliza como una herramienta de ingeniera electoral, concediendo la nacionalidad a cientos de miles, con lo que se aumenta significativamente el censo electoral. Además pueden inscribirlos en la provincia que quieran, con lo que será en las que se puedan manipular con pocos votantes. Súmanse los permisos de residencia que con el tiempo suponen nacionalidad, la reagrupación familiar y las nacionalizaciones ordinarias.
Engrasando con papeles
Millones de nuevos votantes a los que ya se está engrasando con papeles, ayudas y aleccionamiento por todo el mundo. Muchos no tienen ningún vínculo con España, nunca han vivido aquí, ni por supuesto cotizado, ni tributado y tendrán todos los derechos de los que sí lo hemos hecho. Los consulados colapsados de expedientes. En algo tan importante, lo lógico será llegar acuerdos, pero no, se prefiere el enfrentamiento, que como decía Zapatero, les conviene.
Con todas estas medidas se crea un efecto llamada que nos convierte en un paraíso para los ilegales. ¿Cuánto cuesta esto? Más personal, más recursos, más servicios sociales, gente que no ha aportado nada, pero es seguro que sí querrán ejercer sus derechos y tener subvenciones, ayudas, sanidad, educación, etc. Y lo tenemos que pagar nosotros, los que sí aportamos de toda la vida, pero eso no nos da ninguna preferencia. No somos todos iguales, nosotros somos de peor condición.
Notario y doctor en Derecho
Suscríbete para seguir leyendo
- Sigue en directo la complicada jornada para los servicios de emergencia: cuatro incendios ligados a las tormentas, masías evacuadas y un municipio confinado
- Asesina a puñaladas a su mujer por no hacerle la cena en un pueblo de Castellón
- Alerta naranja en Castellón: fuertes tormentas, granizo y lluvias intensas este lunes
- Hallan el cadáver de un hombre en el estanque del Parque Ribalta de Castelló
- Proyectan un resort exclusivo en el Baix Maestrat: hotel, 300 viviendas, centro de bienestar y viñedos
- Vinaròs vive un espectacular reventón cálido y seco con una subida de más de 10ºC en menos de una hora
- Adam Cardosa, músculo y mucho esfuerzo para llegar a la élite del culturismo: 'Si salgo fuera de casa debo llevarme mi comida detrás
- Dos heridos en un accidente en la AP-7 tras chocar un coche contra la mediana en Castellón