Este verano está siendo especialmente caluroso, las temperaturas se han disparado llevándolas a cotas de las más altas desde que hay registros. En los centros de trabajo se tienen que extremar las precauciones con los trabajadores para intentar no sufrir golpes de calor. Aun así, por desgracia, cada año mueren trabajadores por estas causas. Hoy me gustaría hacer una mención especial a esos trabajadores que estos días han estado en el incendio de la Sierra Espadán. Un incendio donde la mayoría que conocemos la zona pensábamos que se quemaría en su totalidad, recordando que es el pulmón o uno de los pulmones de la provincia de Castellón.

Desde los bomberos, pilotos, trabajadores y voluntarios trabajando sin mirar el horario, no deja de ser una labor fundamental para el bienestar social de toda la población, desde salvar vidas hasta salvar los bosques que son el soporte del aire que respiramos. Desde UGT Castellón les queremos dar las gracias por el enorme esfuerzo que realizan día a día y más en casos catastróficos como es el que nos ocupa, y la razón de tener buenos servicios públicos.

Recordar a toda la población que los incendios son cosa de todos, tenemos que extremar las precauciones cuando estamos en zonas de riesgo. Cada verano las temperaturas suben más, dando la razón a los especialistas que el cambio climático es una realidad.

Actores muy importantes

Vamos a tener que reforzar los esfuerzos para afrontar lo mejor posible este cambio climático, y los ciudadanos somos unos actores muy importantes, desde la prevención, la responsabilidad, la previsión y sobre todo la anticipación. Desde los gobiernos tienen que implantar medidas más efectivas para evitar las catástrofes climáticas de toda índole, porque aunque hoy en día tengamos muchos medios nunca vamos a solucionar los problemas en 10 minutos. Los bosques, cuando se queman, tardan muchos años en recuperarse. Los desastres como la dana también tardan varios años en recuperar la normalidad, así que la prevención, la previsión y la anticipación son fundamentales.

Luego, en el circo de las redes sociales, habrá de todo, como siempre, pero la sensatez no la podemos perder y la mayoría distinguimos el bien del mal.

Secretario general UGT-PV Comarques de Castelló