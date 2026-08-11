Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
El regidor i la Magdalena
En dies passats, el regidor de comerç i família al consistori de Castelló, Albert Vidal, va provocar un enfrontament dins la casa de la vila amb una guia turística, en reprovar-li davant dels visitants una explicació sobre les festes de la Magdalena i elements tradicionals, com la gaiata de mà, que es troba als peus de l’escalinata principal. La professional, segons conta el relat, explicava al grup la significació de la gaiata magdalenera en el desenvolupament de les festes fundacionals de la ciutat. Explicava que la figura de la gaiata és un emblema representatiu que simbolitza la llegenda sobre la històrica baixada (no deia res de l’espoli que va significar als pobladors originals que també formen part de la història), a la plana de la població cristiana que residia en el castell vell de la Magdalena. En eixe moment, passava per allí el regidor citat que de sobte, entrant en la contalla, del simbolisme i la festa, li etzibà a la guia, que estava contant mentides, que la festa de la magdalena és una peregrinació penitencial cristiana, que ell és titulat en Història i ho sabia. Sembla que la guia, davant de la impertinent interrupció li deguera retraure la inoportunitat de la seua actitud i l’error de l’afirmació, puix una cosa són les festes i l’altra la rogativa. I, la gaiata és símbol de la festa. Pot ser que amb tota la raó li manifestés la mala educació amprada. El més denigrant i vergonyós per al consistori, fou que el municipal de portes, pot ser per fer el paperot o guanyar punts, li posà una multa a la guia, la víctima de l’actitud del regidor. Cal veure que primer va ser ell el qui va faltar al respecte a la professional com agressor i provocador de l’incident actuant com un ciutadà.
La qüestió del turisme no és de la seua competència. La intromissió no tot sol demostra mala educació sinó una inacceptable prepotència, una pedanteria, supèrbia, i ignorància absoluta en qualsevol persona i més en un representant públic per més grau que tinga d’història. Si el xicot no estava d’acord amb les explicacions, era el seu deure parlar amb el regidor de Turisme i manifestar-li la seua protesta i altra cosa no li calia. De vegades més val callar i passar per ignorant que obrir la boca i aclarir els dubtes al respecte.
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