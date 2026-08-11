El veloz cambio de la luz del cielo

Las tormentas secas son un infierno, un cruzar los dedos para que no suceda lo que sucediera la tarde del viernes en Culla, la Salzadella, Serra d’en Galceran y Tírig. En Morella hemos pasado varios días con la presencia traicionera de estos fenómenos climáticos. El humo del incendio de Tírig ha eclipsado la luz de estas montañas vecinas, volando hasta Els Ports, el olor del humo también se ha colado en nuestros corazones. Y el aire mueve briznas de ceniza, esperando la alerta naranja por vientos y fuertes tormentas prevista para la tarde del lunes. Porque les escribo en lunes, el primer día de la semana del eclipse, con un fuerte incendio quemando los paisajes de Tírig y Catí, con la población evacuada en Xert, en medio de una comarca en vilo. Agradecer a las brigadas forestales su trabajo, a los bomberos de distintas localidades, a la UME, Guardia Civil, Policía Nacional, Protección Civil, Cruz Roja, servicios sanitarios, y los servicios aéreos. De nuevo, gracias eternas a estas y estos héroes de la lucha contra el fuego.

Los dispositivos de Emergencia volverán a estar alertas el miércoles 12 de agosto, con motivo del eclipse solar. Todas las comarcas castellonenses ofrecen espacios donde observar este episodio astronómico de gran interés. Un eclipse total del sol en su ocaso, la luna jugando a ponerse delante, a marcar su presencia y dejar paso a la noche, un oscurecimiento llamativo y atractivo, junto a la bajada de las temperaturas que se producirá. Un evento que atraerá a masas de público en los miradores oficiales de cada municipio. No llegará el fin del mundo, como decían los anuncios ancestrales. Pasaremos menos de dos minutos sintiendo que algo funciona al revés, una anomalía en la rutina, el cambio efímero de la luz del cielo.

Periodista