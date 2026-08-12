Urgencias después del incendio

La extinción del incendio marca el final de la emergencia, pero no del problema. A partir de ahora comienza una etapa tanto o más decisiva, la de la recuperación de un territorio que ha visto desaparecer en pocos días una parte esencial de su patrimonio natural, económico y social. La magnitud del fuego obliga a actuar con rapidez, pero también con planificación, coordinación y una visión de largo recorrido que evite que las promesas se diluyan con el paso de las semanas. Las casi 9.600 hectáreas afectadas, buena parte de ellas integradas en la Serra d’Espadà, en la Plana Baixa, más otras cerca de 800 en Tírig, representan mucho más que una superficie calcinada. Los incendios dejan tras de sí infraestructuras dañadas, explotaciones agrícolas afectadas, sistemas de prevención que deberán reconstruirse y un paisaje profundamente alterado que constituye uno de los principales activos de la provincia. Recuperarlo no es únicamente una cuestión ambiental. Es también una necesidad económica y social.

La voluntad de elaborar un plan específico para la recuperación supone un paso en la dirección adecuada, pero su eficacia dependerá de que vaya acompañada de compromisos concretos. No basta con anunciar actuaciones. Es imprescindible que exista un calendario definido, prioridades claras y financiación suficiente para que las intervenciones no se eternicen. La experiencia demuestra que muchas reconstrucciones pierden impulso cuando desaparecen los focos mediáticos, y ese es un riesgo que no puede permitirse un territorio que necesita recuperar cuanto antes su capacidad de generar actividad. La coordinación entre todas las administraciones será determinante. Generalitat, diputaciones, ayuntamientos y Gobierno central deben actuar con una estrategia compartida, evitando duplicidades, retrasos o diferencias de criterio que solo perjudicarían a los municipios afectados. La colaboración institucional no puede limitarse al intercambio de información. Debe traducirse en decisiones ágiles, recursos disponibles y una interlocución permanente que permita adaptar las actuaciones a las necesidades reales.

Las prioridades inmediatas son evidentes. Hay que restablecer infraestructuras básicas, reparar conducciones, recuperar caminos forestales, restaurar instalaciones de prevención de incendios y facilitar la vuelta a la actividad agrícola. Pero la reconstrucción no puede quedarse ahí. El gran desafío será devolver la vida a un entorno natural que constituye uno de los principales reclamos del interior de Castellón. El turismo de naturaleza representa una fuente de riqueza para estos municipios, especialmente durante el verano y los fines de semana. Senderistas, ciclistas y visitantes encuentran en la Serra d’Espadà uno de los paisajes más valiosos de la Comunitat. Mientras el monte siga degradado y los espacios recreativos continúen deteriorados, esa actividad seguirá resentida, con el consiguiente impacto sobre comercios, alojamientos y hostelería.

Por ello, la recuperación ambiental debe situarse al mismo nivel que la reparación de las infraestructuras. Será necesario impulsar planes ambiciosos de restauración de la vegetación, recuperación de la biodiversidad y regeneración del paisaje, siempre bajo criterios técnicos que respeten los tiempos de la naturaleza, pero sin renunciar a acelerar todas las actuaciones que sí dependen de la gestión administrativa. Cada trámite que pueda simplificarse y cada inversión que pueda adelantarse contribuirán a reducir el tiempo.