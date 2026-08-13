Inmigración como baza sociolaboral

El crecimiento demográfico de Castellón no es fruto de la casualidad ni responde únicamente a una mayor capacidad de atracción residencial. Detrás de esa evolución se encuentra un fenómeno que lleva años consolidándose y que hoy resulta determinante para entender el presente y el futuro de la provincia: la aportación de la inmigración al mercado laboral, al sostenimiento de la actividad económica y al propio equilibrio demográfico.

Nuestra provincia se ha convertido en el territorio que más crece en términos relativos en España, una realidad que encuentra su principal explicación en la llegada de población extranjera. Más allá de la estadística, el dato refleja una evidencia que hace tiempo dejó de ser una hipótesis para convertirse en una necesidad estructural. La economía castellonense depende cada vez más de quienes llegan desde otros países para trabajar, emprender y contribuir al desarrollo de sectores que difícilmente podrían mantener hoy su ritmo de actividad sin esa mano de obra.

Castellón lleva años enfrentándose a una paradoja. Mientras muchas empresas denuncian dificultades para cubrir determinados puestos de trabajo, especialmente en actividades con una elevada demanda de personal, la incorporación de trabajadores inmigrantes ha permitido sostener el crecimiento de industrias y servicios que son esenciales para la economía provincial. Agricultura, hostelería, construcción, atención a las personas o parte de la actividad industrial encuentran en ellos una respuesta a un problema que amenaza con agravarse por el envejecimiento de la población y la escasez de relevo generacional.

Negar esa realidad supondría ignorar el funcionamiento actual del tejido productivo. La inmigración ya no representa un complemento del mercado laboral, sino uno de sus pilares. Sin ella, muchas empresas tendrían serias dificultades para mantener su actividad y la capacidad de crecimiento sería sensiblemente menor. Nuestra prosperidad económica está hoy estrechamente ligada a su capacidad para atraer y retener talento, independientemente del lugar de origen de quienes deciden construir aquí su proyecto de vida.

Ahora bien, esa aportación exige una respuesta igualmente ambiciosa de las administraciones. Incorporar población no puede limitarse a cubrir vacantes laborales. La integración debe entenderse como una política estratégica que facilite el aprendizaje del idioma, el acceso a la formación, la estabilidad residencial y la igualdad de oportunidades. Solo así podrá consolidarse una convivencia sólida y evitar que aparezcan bolsas de exclusión que terminen convirtiéndose en un problema social y económico.

Especial atención merece el ámbito educativo. La integración comienza en las aulas y resulta fundamental evitar que las diferencias de origen acaben traduciéndose en menores oportunidades para las nuevas generaciones. Invertir en educación, formación profesional y acompañamiento no constituye únicamente una política social; es también una inversión en competitividad para una provincia que necesitará cada vez más trabajadores cualificados.

El debate sobre la inmigración suele quedar atrapado entre posiciones extremas que simplifican una realidad mucho más compleja. En este sentido, Castellón ofrece un ejemplo de cómo este fenómeno puede convertirse en una fortaleza cuando existe capacidad para absorber población y transformarla en crecimiento económico.