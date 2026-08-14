Los guardianes de la tradición

Hoy es un día marcado en rojo de fiesta en muchos municipios de la provincia. Uno de esos lugares será Morella. José Vicente Castel se asomará al balcón del ayuntamiento para pronunciar el pregón. Es de esas personas que mejor pueden representar aquello de mirar más allá de un programa festivo porque hace años decidió que una parte de la música de la localidad, y por ende de la provincia, no podía desaparecer.

La gaita morellana, similar a la típica dolçaina, y el tabal estuvieron cerca de perderse. No porque nadie quisiera que desaparecieran, sino porque cada vez quedaba menos gente que supiera tocarlos. Las tradiciones mueren cuando dejamos de hacerlas, cuando dejamos de enseñarlas y cuando ya no queda nadie que recuerde cómo se hacían.

Castel decidió que aquello no podía suceder. Aprendió, investigó, recuperó canciones tradicionales y dedicó años a enseñar a otros lo que él había aprendido. Muchos pasamos por sus clases y aprendimos a tocar un instrumento sin partituras, solo a base de afinar el oído. Esa enseñanza ha evolucionado y hoy se imparte desde la escuela municipal de música de Morella, creada hace dos décadas, un ejemplo de la importancia de apostar por los servicios públicos.

Hay una parte de nuestro patrimonio que damos por descontada. Pensamos que las canciones que conocemos, las fiestas que vivimos o las costumbres que repetimos estarán ahí para siempre. Pero sobreviven porque alguien se ocupa de ellas. En Els Ports uno de ellos es Castel. En otros puntos será quien conserve una danza, quien conozca las canciones de una rondalla, quien prepare una receta como lo hacía su abuela o quien sea capaz de explicar por qué una determinada celebración se hace de una manera y no de otra.

José Vicente aprendió una música que podía perderse y la transmitió. Cuando pronuncie el pregón se escuchará a quienes tocaron antes que él, a quienes le enseñaron y a quienes mantienen aquellas músicas vivas. Y detrás de ellos estarán todos los otros guardianes de la tradición que, afortunadamente, hacen lo mismo en tantos pueblos de Castellón.

Redactor jefe de Mediterráneo