Opinión | RECONTRA
Eclipses
El pasado miércoles el cielo nos ofreció un espectáculo: un eclipse total de Sol. Durante unos minutos fue un auténtico fundido a negro, perfectamente anunciado, previsto y calculado pese a que a nuestros antepasados más antiguos les pareciera un milagro o un mensaje de los dioses. Sin embargo, el fundido a negro de la Sierra de Espadán pudo evitarse o, al menos, mitigarse lo máximo posible. Existe un Plan de Prevención de Incendios Forestales del Parque Natural de la Serra d’Espadà de 2019, de hace siete años, y que traía cuenta de otro de 2006. La previsión económica de este plan de 2019 era de gastar 15 millones de euros en 10 años para prevención (millón en servicios, casi 5 millones en subvenciones y 9 millones y pico en inversiones). Ahora, sobre las cenizas humeantes de nuestra sierra es el momento de saber si se cumplió la programación comprometida. Y en caso de que si se hubiera hecho, nuestras autoridades patrias deberían explicar con pelos y señales cómo se acabó gastando todo el dinero. Otra cosa sería que el dinero que se debería de haber invertido en nuestra Sierra d’Espadán, se acabara de ocupar en otros menesteres. Porque tengo claro que la DANA de 2024 ha exigido un gran esfuerzo. Pero ¿Y entre 2019 y 2024? Tres años de PSPV-PSOE y dos años de PP ¿Qué se hizo? ¿se invirtió en prevención en la Sierra. Sería muy conveniente que todos pusieran ahora encima de la mesa su gestión y no creen un eclipse de información que les haga salirse, a los responsables, de rositas… quemadas.
Urbanista
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