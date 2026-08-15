Emociónate

Durante unos minutos, Castellón se quedó mirando al cielo. Y ocurrió algo extraordinario. Miles de personas sintieron emoción ante un fenómeno que la ciencia había explicado con precisión. La emoción.

Eso es algo que me ha impresionado del eclipse. Estos días hemos escuchado a personas dedicadas a la ciencia hablar de órbitas, sombras, distancias imposibles y movimientos calculados con siglos de anticipación. Pero, sobre todo, las hemos visto transmitir ese entusiasmo.

Han conseguido contagiarnos, que esperáramos el eclipse, que quisiéramos entenderlo, que levantáramos la cabeza y miráramos el cielo con otros ojos. Y pensé que esto sí es divulgar ciencia. Divulgar es hacer comprensible lo complejo y, sobre todo, despertar curiosidad. Provocar preguntas. Conseguir que un niño o una niña piense, aunque solo sea durante unos segundos: yo quiero saber más. Mientras escuchaba a tantas personas del ámbito científico explicar con pasión lo que iba a suceder, me acordé de Arkadia Space. De quienes la fundaron, hablando de motores y de propulsión espacial desde Castellón con una emoción absolutamente contagiosa.

Encender vocaciones

Siempre he pensado que esa pasión tiene un enorme valor. Detrás de cualquier vocación hubo seguramente alguien capaz de encenderla de despertar una curiosidad que quizá estaba ahí. Y ahora tenemos una oportunidad extraordinaria. En Castellón el espacio está cada vez más cerca. En nuestro aeropuerto crece una actividad aeroespacial que hace pocos años habría parecido improbable. La presencia de ESA BIC, vinculada a la Agencia Espacial Europea, abre además una puerta para que nuevas ideas y empresas puedan nacer aquí. El eclipse ha traído visitantes, llenado hoteles y proyectado Castellón al exterior. Magnífico. Ojalá su mejor legado llegue todavía más lejos. Ojalá entre tantos niños, niñas y jóvenes que estos días miraron con fascinación hacia arriba haya quien no vuelva a bajar del todo la mirada. Que quiera entender. Que quiera descubrir. Que quiera llegar más lejos. Porque la ciencia emociona. Y quienes se dedican a ella son los primeros en emocionarse.

Economista