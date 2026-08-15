Lo que vivimos el 12 de agosto de 2026, fue mucho más que un fenómeno astronómico. Fue una experiencia colectiva, un disfrute largamente esperado y estudiado al milímetro, pero una sorpresa por descubrir al mismo tiempo. Fue una lección de orgullo de ciudad, de unión, de ilusión. Porque Castellón se convirtió en epicentro de algo único, en el lugar elegido por decenas de miles de personas para presenciar la magia de un eclipse total de Sol que ya forma parte de nuestra historia. Porque este ha sido y será para siempre, el verano del eclipse en Castellón.

Ya dijimos que Castellón era el mejor lugar para vivir este instante único e inolvidable, y con el trabajo de todos lo hicimos realidad, superando cualquier tipo de expectativa. Más de 80.000 personas llenaron nuestros más de cuatro kilómetros de litoral de arena fina y aguas cristalinas, desde el Planetario hasta la playa del Serradal. Familias castellonenses, pero también de toda España y de hasta 36 países de todo el mundo: Francia, Reino Unido, Japón, Estados Unidos, Taiwán, Brasil o Perú.

Todos sin importar su origen, sin saber si eran locales, turistas de paso, experimentados cazaeclipses... todos fuimos uno en ese instante cuando la luna sacó a bailar al Sol, que ya se retiraba a descansar después de iluminar nuestro incomparable cielo azul, poniendo fin a un largo y caluroso día de agosto mediterráneo. El objetivo era el de poner a Castellón en el mapa. Y lo hemos logrado con creces. Lo demuestra el lleno en nuestros hoteles, con un 97% de ocupación, dinamizando comercios y restaurantes de Castellón y el Grau.

Lo hemos hecho convirtiéndonos en la retransmisión oficial en streaming en español más vista de todo el planeta, con más de 340.000 personas conectadas desde todos los rincones del mundo para ver el eclipse a través de los ojos de nuestra ciudad.

Pero, por encima de todo, el mejor ejemplo es el de la imagen de nuestras playas como anfiteatro único para contemplar uno de los espectáculos más hermosos e impactantes de la naturaleza como es un eclipse. Así lo contaron en directo las decenas de medios de comunicación acreditados, entre los que había periodistas de la mismísima BBC.

Trabajamos desde hace más de dos años. para ofrecer un evento único que uniera ciencia, turismo y ocio a cielo abierto y en lugares tan especiales como nuestro Planetari, de la mano de los mejores divulgadores y expertos. Fue emocionante ver a los más peques construir cámaras estenopeicas, lanzar cohetes de agua o escuchar fascinados a referentes como Javier Santaolalla o Josep Calatayud, o la castellonense «La Gata de Schrödinger», porque el talento local también hizo brillar más este eclipse. Vivimos momentos únicos, mágicos, como el que nos brindó la Fundación Pequeño Deseo con el pequeño Javier Gómez, quien nos demostró que en la vida los sueños se hacen también realidad si nos dejamos guiar por el corazón y el coraje.

Nada de esto habría sido posible sin la coordinación de las concejalías de Turismo y la de Cultura, sin la colaboración de la Tenencia Alcaldía del Grau y resto de áreas municipales. Sin el extraordinario dispositivo de más de 300 efectivos que velaron por nuestra seguridad y tranquilidad: Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Agentes de Movilidad, Protección Civil y Servicios Sanitarios Municipales. Su trabajo y coordinación hicieron que todo transcurriera sin un solo incidente grave, en un ambiente festivo y familiar.

Una ciudad ejemplar

También gracias al dispositivo extraordinario de limpieza que logró en pocas horas que nuestras playas y el flamante paseo marítimo de Ferrandis Salvador amanecieran impecables, listos para volver a disfrutarse a la mañana siguiente del eclipse. Mención especial para el personal del Planetari de Castelló y para los más de un centenar de voluntarios que atendieron con una sonrisa a más de 3.500 personas llegadas de todo el mundo en los puntos de información y que ayudaron en las tareas de organización. Y, sobre todo, gracias a todos los castellonenses por volver a ser ejemplo de civismo, de entusiasmo y de hospitalidad. Porque nuestra gente es, sin duda, lo mejor que tiene la ciudad de Castellón. Ha sido un largo camino, pero al final ha acabado mereciendo la pena.

La agencia espacial norteamericana, la NASA, utiliza la expresión latina «Ad astra, per aspera» (hasta las estrellas, atravesando las dificultades) para recordar que el esfuerzo y sacrificio obtienen finalmente su recompensa. Juntos hemos escrito una página imborrable, con letras de oro, en el libro de la historia de nuestra ciudad.

Y cuando volvamos al lugar donde vimos este eclipse recordaremos con una sonrisa ese instante donde el día se hizo noche junto al mar, cuando Castellón brilló con luz propia en la oscuridad. Este solo ha sido el principio de todo lo que vamos a conseguir juntos. Porque solo juntos llegamos más lejos. Porque juntos podemos tocar las estrellas.

Alcaldesa de Castelló