Más allá de las cifras del paro

Los datos que viene dejando el mercado laboral castellonense invitan al optimismo. Nunca antes había habido tantas personas afiliadas a la Seguridad Social en la provincia y, al mismo tiempo, el ritmo de creación de empresas alcanza cotas desconocidas desde que existen registros homogéneos. Son indicadores que reflejan una economía dinámica, que genera oportunidades y absorbe mano de obra incluso en un contexto internacional marcado por la incertidumbre. Sin embargo, conviene no conformarse con la fotografía del momento, sino analizar qué hay detrás de esas cifras y, sobre todo, qué condiciones deben darse para que esta tendencia no sea pasajera.

La creación de casi cinco sociedades al día durante el primer semestre demuestra que sigue existiendo iniciativa empresarial. Es una señal especialmente relevante porque el emprendimiento suele anticipar la confianza en la evolución de la economía. Quien decide invertir sus ahorros, asumir riesgos y crear una empresa lo hace porque percibe posibilidades de crecimiento. Que ese fenómeno se produzca mientras el empleo también bate récords indica que el autoempleo ya no responde únicamente a la falta de alternativas laborales, sino también al deseo de desarrollar proyectos propios.

Ese cambio de perfil merece atención. Cada vez son más quienes compatibilizan un trabajo por cuenta ajena con una actividad empresarial, así como profesionales cualificados que encuentran nichos en ámbitos tecnológicos, de servicios o de consultoría. A ello se suma el creciente protagonismo de emprendedores procedentes de otros países, cuya experiencia previa y capacidad para detectar oportunidades enriquecen el tejido productivo de la provincia y contribuyen a diversificar una economía tradicionalmente muy vinculada a sectores concretos. También resulta significativo que la construcción vuelva a ejercer de motor en la creación de nuevas sociedades. El auge de las reformas, los servicios asociados a la vivienda y la intermediación inmobiliaria refleja un mercado con actividad, aunque conviene evitar que esa fortaleza derive en una excesiva dependencia de un sector históricamente expuesto a los cambios de ciclo. Castellón dispone de una base industrial sólida y de un creciente ecosistema de servicios avanzados que deberían seguir ganando peso para dotar de mayor estabilidad al conjunto de la economía provincial.

No obstante, las buenas noticias no deben ocultar algunos elementos de cautela. El aumento de las disoluciones empresariales recuerda que emprender continúa siendo un camino complejo y que muchas pequeñas empresas siguen encontrando dificultades para consolidarse. La desaparición de numerosos comercios por falta de relevo generacional constituye, además, una advertencia sobre un problema que trasciende las estadísticas y afecta directamente a la vitalidad económica y social de municipios y barrios.

Por eso, el verdadero desafío no consiste solo en crear más empresas o sumar más afiliados, sino en asegurar que esos proyectos sean viables, innovadores y capaces de crecer. Para lograrlo será necesario seguir reduciendo trabas administrativas, facilitar el acceso a la financiación, reforzar el acompañamiento a los emprendedores y adaptar la formación a las necesidades reales del mercado laboral. Castellón vive un momento especialmente favorable, pero hay que aprovecharlo para dar impulso a un crecimiento sostenido que pasa por consolidar un modelo más competitivo, más diversificado y preparado para afrontar nuevos desafíos que, seguro, vendrán.