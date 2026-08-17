Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempo en CastellónTemporal en CastellfortLuto en CastellónTragedia en ColombiaNuevo Eurosol
instagramlinkedin

Opinión | Punto de vista

Joaquín Serrano

Joaquín Serrano

Añádenos en Google

Gobierno desgastado

Pedro Sánchez y sus 22 ministros forman el Gobierno español. Una mayoría son del PSOE y también los hay de Podemos/Sumar, o sea, comunistas. Y van para 8 años. Con independencia de su actitud personal, que deja mucho que desear, nos centramos en su competencia política y de gestión; el resultado es desolador. Su forma habitual de gobierno es la confrontación permanente; actúan más como portavoces partidistas que como gestores públicos eficaces. Prima el relato; utilizan las redes sociales, las ruedas de prensa, las comparecencias parlamentarias y sus tournées por los medios apesebrados para desacreditar a la oposición y mentir. Si hay errores, se debe asumir la responsabilidad; aquí no dimite nadie, pase lo que pase. Han colonizado organismos e instituciones que deberían ser independientes; así han invadido órganos constitucionales, empresas públicas y privadas, autoridades reguladoras y organismos superiores. Atacan sistemáticamente al poder judicial, al que tratan de coaccionar, como a cualquiera que se les oponga con ayuda de su «fontanería». Han multiplicado altos cargos, asesores y estructuras administrativas, más gasto. No atienden ni solucionan los problemas reales: vivienda, energía, dificultades empresariales o presión fiscal, solo sectarismo ideológico y populismo barato. Menosprecian al Parlamento, donde su debilidad es patente, y solo pueden ceder a los chantajes, olvidando el interés general. No deberían centrarse en controlar el relato político, sino en mejorar la vida de los ciudadanos, reforzar las instituciones y dejar un país mejor del que encontraron.

* Joaquín Serrano es notario y doctor en Derecho

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Castellón mantiene el aviso naranja tras una tarde con más de 180 litros, lluvias torrenciales, granizo, incendios y fuertes rachas de viento
  2. AEMET activa el aviso naranja por lluvias y tormentas en Castellón
  3. Si ya tienes la tarjeta ciudadana de Castelló, estos son los nuevos usos de los que te puedes beneficiar
  4. Escapada de última hora desde Castellón en agosto: los vuelos día a día y chollos a partir de 30 euros
  5. Terrenos equivalentes a 10 campos de fútbol: la jugada de Vila-real para liderar la innovación e investigación citrícola
  6. La mitad de los coches calcinados en el terreno de Peñíscola continúan allí cuatro días después
  7. Festivo del 15 de agosto en Castellón: ¿Qué supermercados y centros comerciales abren y en qué horarios?
  8. Sigue el problema: decenas de caravanas aparcan en tres párkings no autorizados en Castelló

El 1x1 de los jugadores del Villarreal ante el Racing de Santander: ¡Vota al mejor!

El 1x1 de los jugadores del Villarreal ante el Racing de Santander: ¡Vota al mejor!

Más allá de las cifras del paro

Los talleres de coches de Castelló se quedan sin citas ante la tormenta perfecta del verano

Los talleres de coches de Castelló se quedan sin citas ante la tormenta perfecta del verano

Los dos superdonantes de Castellón que suman 184 donaciones y lanzan un aviso para este verano: "Lo que hacemos no tiene ningún mérito"

Los dos superdonantes de Castellón que suman 184 donaciones y lanzan un aviso para este verano: "Lo que hacemos no tiene ningún mérito"

Un trágico balance de medio siglo: los incendios forestales calcinan 145.000 ha. en Castellón

Un trágico balance de medio siglo: los incendios forestales calcinan 145.000 ha. en Castellón

20 años del carnet por puntos en Castellón: la velocidad se lleva 239.552 créditos retirados

20 años del carnet por puntos en Castellón: la velocidad se lleva 239.552 créditos retirados

Gobierno desgastado

Luces, (Ousmane) Camara... y goles: el delantero guineano promete mucha 'acción' en el Castellón

Luces, (Ousmane) Camara... y goles: el delantero guineano promete mucha 'acción' en el Castellón
Tracking Pixel Contents