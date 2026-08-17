Gobierno desgastado

Pedro Sánchez y sus 22 ministros forman el Gobierno español. Una mayoría son del PSOE y también los hay de Podemos/Sumar, o sea, comunistas. Y van para 8 años. Con independencia de su actitud personal, que deja mucho que desear, nos centramos en su competencia política y de gestión; el resultado es desolador. Su forma habitual de gobierno es la confrontación permanente; actúan más como portavoces partidistas que como gestores públicos eficaces. Prima el relato; utilizan las redes sociales, las ruedas de prensa, las comparecencias parlamentarias y sus tournées por los medios apesebrados para desacreditar a la oposición y mentir. Si hay errores, se debe asumir la responsabilidad; aquí no dimite nadie, pase lo que pase. Han colonizado organismos e instituciones que deberían ser independientes; así han invadido órganos constitucionales, empresas públicas y privadas, autoridades reguladoras y organismos superiores. Atacan sistemáticamente al poder judicial, al que tratan de coaccionar, como a cualquiera que se les oponga con ayuda de su «fontanería». Han multiplicado altos cargos, asesores y estructuras administrativas, más gasto. No atienden ni solucionan los problemas reales: vivienda, energía, dificultades empresariales o presión fiscal, solo sectarismo ideológico y populismo barato. Menosprecian al Parlamento, donde su debilidad es patente, y solo pueden ceder a los chantajes, olvidando el interés general. No deberían centrarse en controlar el relato político, sino en mejorar la vida de los ciudadanos, reforzar las instituciones y dejar un país mejor del que encontraron.

* Joaquín Serrano es notario y doctor en Derecho