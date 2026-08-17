Pueblos y personajes

Hay un refrán español que dice «la tierra en que yo nací, por madre la conocí», aunque también —como es mi caso— el nacimiento es, a veces, un puro accidente. Aunque también hay que decir que donde uno crece, vive con parte de sus raíces familiares —que también es mi caso—, cosecha sus amistades y siente como suyo el pueblo de acogida, tiene todos sus derechos como tal. Así lo siento y así debe ser.

Pues bien, en los pueblos, grandes o pequeños —¡qué más da el tamaño!— han nacido y nacen personas y personajes que han dado brillo a la cultura por su talante o por sus virtudes o relevancia. Las citas serían interminables.

Digo todo esto porque en estos momentos estoy trabajando en un modesto «catálogo», llamémosle así, de personas de algunas poblaciones de nuestras comarcas que han honrado la memoria precisamente de las gentes nacidas o acogidas en ellas, pero lo curioso es que, demasiadas veces, permanecen en la indiferencia o en el olvido de sus habitantes. Generalmente, no son grandes figuras en el panorama nacional o universal, pero sí lo son, en cambio, en el local. Un maestro abnegado, un terrateniente avezado que promueve cultivos útiles, un herrero, un poeta, un escritor, etc. De todo hemos conocido en nuestro deambular por los pueblos. También de fracasados en el empeño, pero no por falta de buena voluntad o carencia de apoyo.

Al menos, eso, sí, sería una buena herramienta en las escuelas para conocer la riqueza del pueblo en que viven los futuros mayores.

Y dos noticias actuales: En el concurso internacional de bandas de música, World Music Contest, de Kerkrade (Países Bajos), con una estatua de Ripollés como testigo, la Unió Musical Lira Borriolenca, dirigida por Ángel Martínez, ha obtenido una medalla de plata por su brillante actuación.

Y otra, Elisa Merino, borriolense de arraigo, ha sido la escultora que va a dedicar un justo monumento a la «garrofa», símbolo agrícola de Borriol, desde la época árabe, en el camino de sant Vicent, que según nos dice el alcalde, Héctor Ramos, se inaugurará en las fiestas patronales este próximo día 25 de agosto, al mediodía.

* Henri Bouché es profesor y Valencià de l’Any 2025