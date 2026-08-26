Un cortafuegos se realiza mediante la eliminación o reducción de la vegetación en una franja determinada. Dependiendo del terreno, puede emplearse maquinaria para retirar matorral, hierba y parte de la vegetación leñosa, y posteriormente realizarse labores periódicas de mantenimiento. No todos los cortafuegos tienen el mismo tamaño ni las mismas características. Su diseño depende de factores como la pendiente del terreno; el tipo y densidad de vegetación; las condiciones climáticas; la facilidad de acceso de los medios de extinción; el tipo de incendios que se pretende controlar; y los elementos que se quieren proteger.

Un cortafuegos no es una infraestructura permanente que pueda dejarse sin atención. La vegetación vuelve a crecer y puede ocupar progresivamente la franja despejada. Por ello, es necesario realizar trabajos de mantenimiento, como desbroces o tratamientos de la vegetación, para conservar su eficacia.

En resumen, el cortafuegos forestal sirve para reducir el combustible disponible y proporcionar una zona que facilite la lucha contra los incendios. Su objetivo no es garantizar que el fuego se detenga, sino reducir su capacidad de propagación y aumentar las posibilidades de controlarlo. Lo digo yo por si las administraciones desconocían este funcionamiento de la herramienta, que exige primero su construcción y después su mantenimiento antes de la época estival que es cuando se seca la vegetación que ha crecido espontáneamente. Y, sobre todo, mucha inversión. Lo digo para que recordemos todos los municipios que debieron ser evacuados este verano.

Urbanista