La ventajadel intervalo

Hay un instante extraño en toda tecnología en el que ya permite hacer cosas sorprendentes, pero todavía no resulta tan sencilla como para que todo el mundo las haga igual. Un momento breve, algo incómodo, lleno de pruebas, errores y descubrimientos. La inteligencia artificial atraviesa ahora esa fase. Cualquier profesional mínimamente inquieto puede generar imágenes, montar vídeos, escribir borradores, crear presentaciones, prototipar webs, analizar datos, producir música, automatizar tareas o diseñar asistentes a partir de una conversación.

Pero tampoco hemos llegado todavía al punto en el que todo esté perfectamente empaquetado. Con la IA aún hay que saber qué pedir, qué herramienta combinar, qué resultado descartar, qué parte revisar, qué criterio aplicar y qué sentido tiene lo que estamos haciendo. La fricción sigue ahí. Y precisamente por eso existe oportunidad. El momento dulce no durará, porque la IA no se quedará esperando a quienes aún están decidiendo si probarla. Primero llega como posibilidad, después como ventaja, luego como estándar y finalmente como requisito. Lo que hoy parece avanzado pronto será una opción de menú: crear campaña, generar vídeo, adaptar anuncio, diseñar web, montar informe, producir avatar, lanzar asistente.

Eso democratizará muchas capacidades, y será positivo. Pero también traerá una consecuencia inevitable: cuando todo sea más fácil, muchas cosas se parecerán más entre sí. La diferencia ya no estará en generar más piezas, sino en tener una intención más clara. No en dominar la herramienta, sino en conservar criterio cuando la herramienta lo haga casi todo.

Para marcas, agencias, instituciones y profesionales, este es un buen momento para experimentar de verdad, para entender qué cambia en los procesos, en los equipos, en la creatividad, en la relación con los públicos y en el valor que aportamos. Dentro de poco, usar IA será tan normal que quizá deje de parecer una ventaja. Ahora todavía puede ser aprendizaje, método y diferencia.La oportunidad está en este intervalo. Antes de que la IA sea invisible y de que todo venga en plantilla.