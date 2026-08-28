Ruta de los grafitis de Castellón

Del Mediterráneo al Mijares hay un viaje fascinante por los muros castellonenses que cuentan historias. Durante siglos las paredes de Castellón han sido un espacio de expresión. Primero fueron las pinturas rupestres del Maestrazgo, luego los azulejos cerámicos que decoraron calles y fachadas. Hoy grandes murales de arte urbano transforman pueblos y ciudades en galerías al aire libre. La provincia ha creado una ruta singular donde el grafiti ya no es sinónimo de pintada clandestina, sino de cultura, identidad y recuperación de espacios públicos.

Esta ruta comienza junto al mar, atraviesa pueblos de la Plana y termina en uno de los grandes templos internacionales del arte urbano: Fanzara. Entre medias aparecen paredes cual lienzos gigantes, rostros que miran desde vetustas fachadas, animales imposibles, escenas de la memoria local y obras que han convertido humildes localidades en destinos turísticos.

Primera parada: Torreblanca, arte urbano frente al Mediterráneo

La ruta debe comenzar en Torreblanca, una localidad que apuesta por el muralismo contemporáneo, mudando sus calles en exposición permanente. El proyecto Cítric ha situado al municipio dentro del mapa del arte urbano valenciano, con aportaciones de gran formato realizadas por artistas prestigiosos de procedencia diversa.

Los murales de Torreblanca destacan por su integración en el paisaje mediterráneo. Las fachadas se llenan de colores intensos, figuras humanas, elementos naturales y referencias al territorio: el mar, los cítricos, la agricultura y la vida cotidiana del pueblo. No son simples decoraciones, sino narraciones pintadas que dialogan con los vecinos.

Sus llamativas piezas juegan con la escala monumental: rostros gigantes que parecen observar al visitante, composiciones salpicadas de detalles en los que merece la pena detenerse y obras que no solo transfiguran una pared anónima: crean a su alrededor un punto de encuentro.

El éxito de Torreblanca demuestra cómo el arte urbano puede funcionar como una herramienta de transformación rural: embellece espacios, atrae visitantes y genera orgullo entre los habitantes.

Segunda parada: Vinaròs y Benicarló, el mural mediterráneo

Siguiendo hacia el norte aparece la costa del Baix Maestrat, donde localidades como Vinaròs y Benicarló han incorporado progresivamente el arte urbano a sus calles.

Aquí los grafitis mantienen una relación especial con el mar. Las fachadas recuerdan la tradición pesquera, la cultura marinera y la identidad mediterránea. Barcas, fauna marina, colores azules y escenas relacionadas con la vida junto al puerto forman parte de una nueva estética urbana que convive con la arquitectura tradicional.

En estos municipios el grafiti funciona también como una herramienta para recuperar espacios degradados: medianeras, paredes industriales o zonas poco transitadas se vuelven nuevos lugares de interés.

Tercera parada: Castelló de la Plana, la ciudad pionera del muralismo

Antes de que el grafiti contemporáneo alcanzara reconocimiento internacional, Castelló ya tenía una tradición de arte público. En los años ochenta la ciudad impulsó un Museo al Aire Libre con grandes murales en medianeras, una iniciativa pionera que contó con artistas castellonenses como Luis Prades Perona, Ripollés, Traver Griñó o Francisco Vidal Serrulla.

Aquella experiencia anticipó la idea actual de utilizar la ciudad como una gran sala de exposiciones.

Décadas después, Castelló continuó esa tradición con proyectos como Pintaescola, que llevó el arte urbano a los centros educativos, mediante murales realizados por artistas como Escif, Fasim, Musa 71, Harry Bones, Wendy, Royce 183 o Hice, entre otros.

El Grau de Castelló también merece una parada. Sus espacios vinculados al puerto y al mar han acogido creaciones que conectan el paisaje marítimo con nuevas formas de expresión artística.

La capital conserva una doble tradición: el muralismo artístico nacido en los años ochenta y el grafiti contemporáneo propio de la cultura urbana.

Cuarta parada: Borriana y Vila-real, nuevas generaciones sobre los muros

La ruta continúa por la Plana Baixa, donde localidades como Borriana y Vila-real han visto crecer una nueva generación de artistas urbanos.

Allí el grafiti se mezcla con festivales culturales, acondicionamiento de espacios públicos y proyectos de recuperación de barrios. Los estilos son muy variados: desde el realismo fotográfico hasta la abstracción, pasando por personajes fantásticos, mensajes sociales y composiciones inspiradas en la cultura popular.

El artista urbano pasa de ser “alguien” que pinta una pared a creador que participa en la construcción de la imagen contemporánea de la ciudad.

Quinta parada: Onda, la cerámica y el arte urbano

Onda aporta a esta ruta una característica propia: la tradición cerámica. En una comarca cuya cerámica durante siglos ha definido la identidad económica y cultural, el diálogo entre arte urbano y azulejo resulta muy enriquecedor.

Los nuevos lenguajes del muralismo encuentran aquí un territorio donde la pintura y la cerámica, dos formas históricas de decorar el espacio público, pueden potenciarse mutuamente.

Última parada: Fanzara, capital internacional del grafiti castellonense

El final de la ruta está reservado para Fanzara, municipio del Alto Mijares y gran referente mundial del arte urbano gracias al MIAU (Museo Inacabado de Arte Urbano).

El proyecto, en sus inicios sencilla iniciativa vecinal, se transformó desde 2014 en una de las expresiones de street art más singulares de España. Las fachadas de las casas abandonaron su condición de meras paredes y se mutaron en magnos lienzos donde artistas nacionales e internacionales han aportado obras de gran calidad.

Fanzara sorprende: el visitante no entra en un espacio museístico tradicional, camina por un pueblo museo vivo, cuyos muros atrapan y sugestionan al observador. Cada calle es una galería y cada esquina oculta una sorpresa. Hay murales hiperrealistas, personajes imaginarios, animales, retratos de vecinos, obras con mensaje político o social y composiciones abstractas que juegan con la arquitectura.

Algunos de los artistas que han pasado por Fanzara alzaron sus obras a la categoría de icono del arte urbano contemporáneo. El visitante puede echar el día contemplando y admirando los más de 150 murales cuyos autores, procedentes de diferentes países, exhiben estilos diversos, que potencian la fantasía, inducen un estado de ánimo poético o invitan a la reflexión.

Más allá de la calidad artística, el gran valor del MIAU es haber demostrado que un pueblo pequeño y modesto puede erigirse en referente cultural internacional. El arte une vecinos, atrae visitantes y cambia la imagen de una localidad que hoy aparece en las rutas europeas del street art.

Una provincia escrita en sus paredes

La Ruta de los grafitis de Castellón no es solo un recorrido turístico, es un viaje por la evolución de una forma de expresión que pasó de las calles marginales a los museos y que hoy forma parte del patrimonio cultural contemporáneo.

Desde los murales mediterráneos de Torreblanca hasta las paredes convertidas en museo de Fanzara, pasando por Castelló, el Grau, Vinaròs, Benicarló, Borriana, Vila-real y Onda, la provincia ofrece una colección de historias pintadas única.

Cada grafiti tiene algo que contar: la memoria de un pueblo, la mirada de un artista y el compromiso de una comunidad por conferir transcendencia artística a su paisaje cotidiano, rompiendo la rutina y el estereotipo de “pobreza rural”.

Castellón, además de sus castillos, iglesias, palacios, monasterios y el Fadrí, tiene sus monumentos de pintura, cercanos, populares, codo a codo y pared con pared.