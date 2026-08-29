¿Qué pensiones?

Las pensiones siguen creciendo en Castellón y alcanzan ya a más de 127.000 personas. Es una buena noticia que invita a la reflexión: las pensiones que cobramos hoy son, en buena medida, el resultado del modelo económico y de los salarios que construimos durante décadas.

Castellón presenta una pensión media superior a Alicante, aunque inferior a Valencia. Nuestra tradición industrial probablemente ayuda a explicar parte de esa posición. La industria genera empleo cualificado, innovación, exportaciones, servicios asociados y, cuando es competitiva, salarios capaces de sostener mejores niveles de renta y mejores cotizaciones.

Pero defender la industria no significa minusvalorar el turismo. Castellón vive un momento de despegue turístico que debemos aprovechar. Tenemos costa, patrimonio, gastronomía, paisaje y, especialmente, un interior para el que el turismo puede convertirse en una extraordinaria oportunidad de actividad, empleo y lucha contra la despoblación. La cuestión no es elegir entre industria o turismo, sino qué industria y qué turismo queremos.

Porque un crecimiento turístico basado en actividades de baja productividad puede incrementar el empleo sin mejorar la renta de las familias. Nuestra apuesta debe ser otra: turismo de calidad, innovador, sostenible, desestacionalizado y capaz de generar mayor valor añadido. Un turismo que atraiga inversión, profesionalice el empleo y remunere bien el talento. Y, al mismo tiempo, debemos proteger y transformar nuestra fortaleza industrial, facilitando la innovación, la descarbonización y la llegada de nuevas inversiones productivas.

Ese equilibrio permitiría además diversificar nuestra economía, reducir su vulnerabilidad ante las crisis y ofrecer a la juventud oportunidades profesionales sin abandonar nuestra provincia.

El futuro de Castellón necesita sumar. Industria competitiva y turismo de valor añadido pueden compartir la estrategia de producir más valor para generar más prosperidad.

Porque los buenos salarios de hoy son calidad de vida, oportunidades y cohesión social. Y también serán las buenas pensiones de mañana.

Economista