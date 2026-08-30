Opinión | A QUEMARROPA
La Vuelta
La Vuelta Ciclista a España ha pasado docenas de veces por la provincia de Castellón, dado que se trata de un territorio estratégico. En 1935 ya durmió en Castellón, de camino al norte. Y desde entonces ha regresado con asiduidad. Varios presidentes de la Diputación y alcaldes de distintas localidades han promovido, motivado y promocionado este paso.
Y, lamentablemente, han sido muchos los que lo han evitado, retirando, por ceguera o estupidez, su apoyo a la carrera. Desde esta humilde columna felicito a los primeros con entusiasmo y critico a los segundos por su falta de miras. Ya saben, queridos lectores, que hay de todo en la viña del Señor. Y si hablamos de políticos, la cosa se pone fea, fea, fea.
En 2004, 2015, 2019, 2023, 2025 y 2026, por citar años recientes, la vuelta ha iniciado etapa, ha concluido carrera o ha transitado por Castellón, dejando que la serpiente multicolor alegrara a propios y extraños. Generando, de paso, la más eficaz campaña de promoción del territorio que puede llevarse a cabo hoy en día.
Las imágenes aéreas, las de carretera, las tomadas por el helicóptero oficial, las de recurso, las de meta y todas las demás que se emplean para su retransmisión televisiva constituyen una magnífica vía comunicativa de nuestras costas, montes y parajes. Lo que pudimos apreciar el pasado jueves, en la subida al Bartolo, fue maravilloso. Y lo vio toda España. No hay casi territorios tan bellos como el nuestro. Y los que hay, son más conocidos, muy a mi pesar. Por eso, este tipo de acciones comunicativas son oro puro para la provincia.
*Pablo Sebastiá es escritor
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