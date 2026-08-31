Un incentivo hoy, una muerte mañana

De un tiempo a esta parte se ha introducido un nuevo plus en el salario de muchas personas trabajadoras, llamado habitualmente plus de asistencia, con el que las empresas pretenden combatir lo que de un tiempo a esta parte han puesto en boca de todos, el mal llamado absentismo. No voy a volver a exponer el tema, pero sí quiero dejar claro que desde UGT y recíprocamente desde UGT FICA Comarques de Castelló no apoyamos este tipo de pluses mientras las empresas sigan considerando ‘no asistencia’ los permisos retribuidos.

Las personas trabajadoras hemos tardado muchos años en conseguir que los permisos retribuidos sean unos derechos reconocidos y podamos así recibir asistencia sanitaria, realizar un traslado de domicilio o estar al lado de nuestros seres queridos cuando fallece un padre, madre, hermano… sin perdida salarial. Hay quien piensa ¿por qué no? y te dicen: «Si en todo el año no he ido al médico…», pero hay que ver más allá. No podemos quedarnos con el discurso fácil y populista.

En estos últimos episodios de incendios, nos han llegado informes de empresas que han sugerido a personas que estaban confinadas que debían acudir a trabajar

¡Ojo! Cuando abres una puerta, entra tanto lo bueno como lo malo. Algunas empresas han dado un incentivo a las personas trabajadoras que acuden cuando han recibido un Es-Alert, significa que animan al resto a ir a trabajar poniendo en peligro su integridad. Es una época en el que las danas e incendios están haciendo que los avisos por esas circunstancias sean más que habituales. En estos últimos episodios sufridos de incendios, nos han llegado informes de empresas que han sugerido a personas que estaban confinadas que debían acudir a trabajar, fábricas en las que entraba el humo en la nave y aun así no se paraba la actividad.

Pero también tenemos constancia de que ha habido empresas en que la manera de actuar ha sido más que correcta y coherente con la excepcionalidad de la situación. Estás dos maneras de actuar crea desigualdad y competencia desleal tanto a las empresas que sí han actuado bien, como a las personas trabajadoras. Este tipo de prácticas, a pesar de las denuncias, no se cortarán de raíz hasta que se produzcan muertes y por desgracia auguro que se producirán.

*Javier Ferreres es secretario general de UGT PV FICA Comarques de Castelló