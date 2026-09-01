Opinión | EL TURNO
Ceuta: una cuestión de Estado
Hay momentos en los que la política debe elevarse por encima de las siglas. Lo que está ocurriendo en Ceuta es uno de ellos. No estamos ante una cuestión que afecte únicamente a una ciudad autónoma, ni ante un episodio que pueda analizarse desde la lógica habitual de Gobierno y oposición. Hablamos de nuestras fronteras, de seguridad, de convivencia, de dignidad humana y, en definitiva, de España.
Por eso, el Ayuntamiento de Nules se sumará mañana, 2 de septiembre, a las 20.00 horas, a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para mostrar nuestro apoyo y solidaridad con Ceuta y los ceutíes. Lo haremos desde nuestra plaza Mayor, como tantos municipios de España, porque también desde lo local debemos lanzar un mensaje claro de unidad.
Rechazo que una crisis de esta dimensión se convierta en un nuevo escenario de confrontación partidista. Hay asuntos en los que discrepar es legítimo; pero hay otros en los que los españoles esperan de sus representantes altura de miras, coordinación y sentido de Estado.
Precisamente por eso he echado de menos, desde el primer momento, una imagen que habría trasladado serenidad y fortaleza: la del presidente del Gobierno visitando Ceuta junto a los principales líderes de la oposición. No como una fotografía vacía, sino como expresión de que, ante una situación excepcional, España responde unida. Esa imagen no se ha producido y creo que habría sido necesaria.
La unidad no significa ausencia de crítica ni renunciar a exigir explicaciones sobre lo ocurrido, la prevención, la gestión de la frontera o las decisiones adoptadas. Significa entender que primero debe estar el país y después las siglas. Defender a Ceuta, recuperar la normalidad y garantizar la seguridad y la convivencia exige eficacia, humanidad, transparencia y cooperación institucional.
Este 2 de septiembre Nules estará con Ceuta. Y debemos hacerlo recordando algo esencial: ante las grandes cuestiones de Estado, España necesita menos trincheras y más unidad.
Alcalde de Nules y presidentes de Unión Municipalista
Suscríbete para seguir leyendo
- La Fiscalía pide nueve años de prisión para dos acusados por una presunta estafa con cheques y pagarés
- Muere un motorista tras colisionar con un turismo en Castellón
- Casi medio siglo cultivando uno de los melones más especiales de Castellón: así resiste al clima extremo
- Doble cogida en la Vall d'Uixó: Un corneado y una mujer herida en la exhibición de un Zalduendo en la vuelta de los 'bous al carrer'
- Aparece la mujer que buscaban los bomberos tras desaparecer en la playa de Peñíscola
- Castelló retira ya los contenedores soterrados y destinará su espacio a estas tres mejoras en la vía pública
- Los sindicatos convocan la primera manifestación educativa tras el inicio de curso en Castellón: esta es la fecha
- Tremendo susto en los 'bous embolats' de l'Alcora: un rabero resbala y el toro se le echa encima