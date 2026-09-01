Ceuta: una cuestión de Estado

Hay momentos en los que la política debe elevarse por encima de las siglas. Lo que está ocurriendo en Ceuta es uno de ellos. No estamos ante una cuestión que afecte únicamente a una ciudad autónoma, ni ante un episodio que pueda analizarse desde la lógica habitual de Gobierno y oposición. Hablamos de nuestras fronteras, de seguridad, de convivencia, de dignidad humana y, en definitiva, de España.

Por eso, el Ayuntamiento de Nules se sumará mañana, 2 de septiembre, a las 20.00 horas, a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para mostrar nuestro apoyo y solidaridad con Ceuta y los ceutíes. Lo haremos desde nuestra plaza Mayor, como tantos municipios de España, porque también desde lo local debemos lanzar un mensaje claro de unidad.

Rechazo que una crisis de esta dimensión se convierta en un nuevo escenario de confrontación partidista. Hay asuntos en los que discrepar es legítimo; pero hay otros en los que los españoles esperan de sus representantes altura de miras, coordinación y sentido de Estado.

Precisamente por eso he echado de menos, desde el primer momento, una imagen que habría trasladado serenidad y fortaleza: la del presidente del Gobierno visitando Ceuta junto a los principales líderes de la oposición. No como una fotografía vacía, sino como expresión de que, ante una situación excepcional, España responde unida. Esa imagen no se ha producido y creo que habría sido necesaria.

La unidad no significa ausencia de crítica ni renunciar a exigir explicaciones sobre lo ocurrido, la prevención, la gestión de la frontera o las decisiones adoptadas. Significa entender que primero debe estar el país y después las siglas. Defender a Ceuta, recuperar la normalidad y garantizar la seguridad y la convivencia exige eficacia, humanidad, transparencia y cooperación institucional.

Este 2 de septiembre Nules estará con Ceuta. Y debemos hacerlo recordando algo esencial: ante las grandes cuestiones de Estado, España necesita menos trincheras y más unidad.

Alcalde de Nules y presidentes de Unión Municipalista