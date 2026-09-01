Opinión | LA RÚBRICA
Un curs entre la ràbia i l’esperança
Comença un nou curs escolar amb el PP al capdavant de la Generalitat. El sentiment predominant entre la comunitat educativa és de ràbia i esperança. La ràbia és conseqüència dels continus atacs que ha patit l’educació pública des de l’arribada del PP al govern amb el suport de l’extrema dreta. Totes les decisions de la Conselleria d’Educació han anat encaminades a retallar recursos i qüestionar un model que ha de garantir la igualtat d’oportunitats.
El PP valencià s’amaga darrere de les exigències de Vox per a impulsar una determinada concepció dels serveis públics. Es refugia en les demandes del seu soci per a aplicar polítiques que acaben traduint-se en menys recursos per a la majoria i més privilegis per a uns pocs. Si el curs 25/26 va acabar amb una vaga indefinida, les decisions adoptades aquest estiu han tensat encara més l’ambient. Controlar la tasca docent mitjançant censura o els anuncis sobre la climatització de les aules, sense planificació ni recursos, han indignat a la comunitat educativa.
Associacions de direccions, sindicats, sectors de la inspecció educativa i famílies han expressat públicament el seu rebuig a aquestes mesures. El missatge és clar: no es pot posar sota sospita la professionalitat dels docents. A més a més, les suposades negociacions continuen totalment encallades. Els sindicats anuncien un inici de curs amb mobilitzacions. Però, malgrat tot, la comunitat educativa manté viva l’esperança. L’esperança que l’educació pública torne a ser una prioritat i que, a tot tardar el maig de 2027, la ciutadania tinga l’oportunitat d’obrir un nou camí per a l’educació valenciana.
Portaveu d'Educació del PSPV-PSOE a les Corts
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