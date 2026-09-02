Ceuta y Castellón

Sin una visión unitaria de España es imposible defenderla. Siento desanimar al electorado del PP, máxime cuando gobernamos conjuntamente en Castellón, pero es que no se pueden tener infinitas caras. Cuando denunciamos que el PP tiene tantas caras como direcciones territoriales, no lo decimos por decir. Vox ha llamado por su nombre a la inmigración ilegal desde el principio. Ha denunciado hasta la saciedad la colaboración de las ONGs con la invasión. Ha llamado por su nombre a Sánchez y al PSOE, o sea, traidor, corrupto y cobarde.

Sin embargo, el PP se mueve al sol que más calienta. Esto es, al calor de las encuestas. Según estas, antes había que decir que Vox era racista e insolidario. Ahora, sin embargo, exigen la expulsión de los inmigrantes ilegales.

Incluso Feijoo que, in illo tempore decía que él admiraba el PSOE de Felipe González, se ha atrevido a decir este agosto que «no hay un PSOE bueno» (calco de la expresión acuñada por Abascal). Y es que el PP gobierna en Bruselas con el PSOE. En Ceuta lo hace gracias a los pactos con el PSOE, donde, por cierto, gracias a la abstención del PP, Abascal fue nombrado persona non grata justamente por denunciar la invasión migratoria de 2021.

Lo del PSOE no tiene nombre. Pero es que siempre encuentran en la tibieza del PP su mejor aliado. Y al final, de la malicia de los primeros y de los vaivenes de los segundos, los españoles, y por tanto los castellonenses, somos reos de la invasión migratoria.

Por eso, al Partido Popular hay que pedirle, una vez más, (y ya son muchas), que rompa sus acuerdos con el PSOE en Bruselas, en Ceuta, y donde más los tenga.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón