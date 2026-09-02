El latido de la Misericordia

Septiembre no es un mes cualquiera en Burriana. Al llegar estas fechas, las calles de nuestra ciudad se transforman y vuelven a sentir con fuerza ese latido inconfundible que anuncia que las fiestas de la Misericordia ya están aquí. Es el instante en el que las persianas de los casales se levantan, las plazas y cada esquina de la ciudad se convierten en escenario de una celebración. Nuestras peñas y casales son el alma indiscutible; sin su energía, y su alegría, nada de esto tendría el mismo sentido.

Ser alcalde de Burriana en estos días es una responsabilidad inmensa, pero sobre todo supone un orgullo indescriptible. Vivir las fiestas desde dentro permite ser testigo directo del enorme trabajo que se esconde detrás de cada acto. Son meses de reuniones, planificación y esfuerzo por parte de peñistas, asociaciones y trabajadores municipales que restan horas a su descanso para que Burriana disfrute con tranquilidad y garantías de nuestras amadas fiestas.

En este sentido, quiero rendir un homenaje muy especial a la Comissió del Bou, que este año alcanza la admirable cifra de medio siglo de vida. Cincuenta años manteniendo vivo el latido de nuestra gran tradición taurina con pasión y dedicación absoluta. El siete de septiembre viviremos su día grande, una jornada histórica marcada por el desfile de sus miembros y la salida del toro especial del aniversario. Gracias a su labor, Burriana vuelve a exhibir 19 astados de las mejores ganaderías del país a lo largo de la semana, consolidándonos como un referente taurino indiscutible.

Pero si hay un momento en el que el tiempo se detiene para un burrianense es cuando la Mare de Déu de la Misericòrdia sale a la calle. El día de la procesión tiene algo difícil de explicar con palabras. Ver la imagen de nuestra patrona avanzando despacio por el recorrido de siempre, rodeada de la mirada de la gente de toda la vida, es un instante de respeto, de recuerdo a los que ya no están y de un orgullo muy profundo por nuestras raíces.

La Misericordia es precisamente eso: la emoción de la procesión, la música resonando en las plazas hasta bien entrada la noche, el ruido tan característico del montaje de cadafals y barreras en la plaza del Pla, la ilusión de los niños con la luz de sus fanalets y esa forma tan abierta que tenemos en Burriana de recibir a cualquiera que viene de fuera a compartir nuestra alegría.

Os invito a disfrutar de estos días con ganas, con respeto, con civismo y con la alegría que nos define. Salgamos a la calle a hacer grande nuestra ciudad y a vivir juntos cada instante. Visca la Mare de Déu de la Misericòrdia! Visca Burriana!

Alcalde de Burriana