Opinión | RECONTRA
Repoblación
Me refiero a la repoblación de nuestros bosques calcinados, que es sobre lo que os estoy dando la turra este verano. Repoblar nuestros montes no debería consistir simplemente en plantar miles de árboles y esperar que la naturaleza haga el resto. O simplemente dejar que estos se regeneren con las semillas de las piñas que salieron disparadas con el incendio, dando lugar a una selva intransitable de pólvora para el próximo incendio en unos años. Una masa continua y densa puede convertirse en un auténtico combustible cuando las condiciones son extremas
Por eso, no debemos buscar «el árbol milagroso», sino combinar especies y estructuras forestales. Esta claro que nos encontraremos con el problema de la propiedad. Fincas abandonadas desde hace décadas pero que tienen dueño y que este debe ser quien repueble. La administración (Generalitat, Diputación y ayuntamientos) deben hablar con esos propietarios y conveniar con ellos la repoblación. Porque si no se hace así… tendremos más de lo mismo.
En nuestros montes tendría sentido favorecer especies autóctonas adaptadas, como encinas, alcornoques, robles, madroños y pino. Por tanto, no podemos evitar todos los incendios, pero sí podemos impedir que muchos se conviertan en catástrofes. Repoblar mejor significa, conveniar con los propietarios, diversificar especies y, sobre todo, gestionar el monte después de plantarlo. O la siguiente generación se deberá gastar mucho dinero en apagar otra vez los incendios.
*Vicent García Nebot es urbanista
Suscríbete para seguir leyendo
- Cierra un emblemático y muy querido restaurante junto a la playa de Castelló
- Casi medio siglo cultivando uno de los melones más especiales de Castellón: así resiste al clima extremo
- Un proveedor de la cerámica 'pesca' en un concurso de acreedores su nueva unidad productiva
- Castelló retira ya los contenedores soterrados y destinará su espacio a estas tres mejoras en la vía pública
- Los sindicatos convocan la primera manifestación educativa tras el inicio de curso en Castellón: esta es la fecha
- Detenido por estafar a su vecina con demencia en Castellón: le robó 5.600 euros
- La ganadería castellonense que vuelve a coronarse en Alcalà de Xivert
- Muere un motorista tras colisionar con un turismo en Castellón