Me refiero a la repoblación de nuestros bosques calcinados, que es sobre lo que os estoy dando la turra este verano. Repoblar nuestros montes no debería consistir simplemente en plantar miles de árboles y esperar que la naturaleza haga el resto. O simplemente dejar que estos se regeneren con las semillas de las piñas que salieron disparadas con el incendio, dando lugar a una selva intransitable de pólvora para el próximo incendio en unos años. Una masa continua y densa puede convertirse en un auténtico combustible cuando las condiciones son extremas

Por eso, no debemos buscar «el árbol milagroso», sino combinar especies y estructuras forestales. Esta claro que nos encontraremos con el problema de la propiedad. Fincas abandonadas desde hace décadas pero que tienen dueño y que este debe ser quien repueble. La administración (Generalitat, Diputación y ayuntamientos) deben hablar con esos propietarios y conveniar con ellos la repoblación. Porque si no se hace así… tendremos más de lo mismo.

En nuestros montes tendría sentido favorecer especies autóctonas adaptadas, como encinas, alcornoques, robles, madroños y pino. Por tanto, no podemos evitar todos los incendios, pero sí podemos impedir que muchos se conviertan en catástrofes. Repoblar mejor significa, conveniar con los propietarios, diversificar especies y, sobre todo, gestionar el monte después de plantarlo. O la siguiente generación se deberá gastar mucho dinero en apagar otra vez los incendios.

*Vicent García Nebot es urbanista