Taimado regreso

La patética rentrée de Pedro Sánchez hablando de la crisis de Ceuta -una invasión marroquí en toda regla- desde los micrófonos del amable Bretos ha desatado las iras de los propios socios de conveniencia que lo mantienen en la poltrona. Las críticas han llovido desde Sumar hasta ERC pasando por Podemos y destacando el posicionamiento de Compromís traducido por Alberto Ibáñez afirmando que Sánchez «no es creíble», asegurando que sufre «síndrome de Estocolmo con Mohamed VI». El considerado disidente socialista Melchor León, vicepresidente de la Asamblea de Ceuta, ha sido más expansivo tras la puesta en escena del presidente del Gobierno desde una radio afecta, después de haber hecho mutis por el foro durante veintiséis días de dulce veraneo en Lanzarote, mientras los ceutíes han pasado las vacaciones confinados en sus casas.

León, la antítesis del prototipo de estomago agradecido sanchista, confiesa no tener miedo al repudio del PSOE y considera una afrenta la actitud de Sánchez exonerando a Marruecos de cualquier responsabilidad en el asalto de decenas de miles de extranjeros a territorio español y de la UE: «Es un insulto y una falta de respeto. Para decir lo que ha dicho, mejor hubiera seguido de vacaciones».

Taleb Alisalem, activista saharaui y fino analista político, ha puesto el dedo en la llaga después de escuchar a Sánchez en la radio amiga, donde el presidente desplegó el ya conocido potencial de político trilero, soberbio, taimado, cínico y desvergonzado. Coincido con Taleb cuando avisa de la sucia estrategia de Sánchez intentando desplazar el debate de la persona del monarca marroquí hacia la figura del Rey de España. Felipe VI -así lo ha dicho el presidente Vivas- está deseando visitar Ceuta desde el minuto uno de la invasión, cuando ya manifestó su indignación ante semejante situación y no pudo hacerlo por el veto de La Moncloa. Ahora Sánchez da la vuelta a la tortilla pretendiendo endilgarnos que él está propiciando la visita del Jefe del Estado «cuando las circunstancias lo aconsejen». Con toda su jeta marmórea, abunda en la desfachatez de recordar que, según él, el rey: «En más de veinte años de reinado nunca ha ido a Ceuta y yo con ocho he ido varias veces». Por de pronto, nuestro monarca lleva en el trono desde 2014, no dos décadas como asegura el perillán que sigue dejando en la estacada a los ceutíes mientras sale en defensa de Mohamed VI. Y en el imposible malabarismo felón, marca de la casa, el primer ministro acusa de organizar la invasión a Israel, Rusia y a cierta organización internacional de extrema derecha. Duele el intento reiterado de considerar imbécil al conjunto de la ciudadanía. Pobre España.

Una ciudadanía que está convocada hoy en todo el país para mostrar la solidaridad con nuestra hermana Ceuta. Desde Ferraz, por orden expresa de Pedro, se ha prohibido la asistencia a cargos públicos y alcaldes. La convocatoria la ha realizado la Federación de Municipios y Provincias. Alcaldes socialistas como el de León se han rebelado ante el aparato sanchista: «Estaré siempre al lado de los ciudadanos». Que cunda el ejemplo.

Periodista y escritor