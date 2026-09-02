Opinión | A FONDO
Territori ciclista
El ciclisme és molt més que un esport de resistència, és una poderosa eina de transformació del territori. Per a una província com Castelló, la bicicleta no és només un element d’oci, sinó un motor econòmic i el millor aparador de promoció internacional disponible. La bicicleta no entén de portes tancades: travessa pobles, puja muntanyes, recorre carreteres, s’acosta als nostres veïns i veïnes i permet contemplar un paisatge mentre es viu l’emoció de la competició. Per això, el pas de La Vuelta per la província de Castelló ha sigut molt més que dues jornades de ciclisme. Ha sigut una extraordinària oportunitat per a mostrar al món qui som.
Durant dos dies, Castelló ha sigut protagonista d’una de les grans proves del calendari internacional. Des de la mar fins a la muntanya, des del nostre litoral fins a l’interior, una vintena de municipis han format part d’un recorregut que ha ensenyat la diversitat de la nostra província amb l’espectacular pas pel Bartolo que ha fet història amb el primer tram de terra (sterrato) de la competició.
La Vuelta ha demostrat el que defensem amb convicció des de la Diputació: Castelló és una província per a recórrer. I poques maneres hi ha millors de fer-ho que sobre una bicicleta.
El ciclisme té una capacitat extraordinària per a vertebrar el territori. Una gran competició pot passar per una localitat xicoteta i, durant unes hores, situar-la davant els ulls de milions de persones. Porta l’esport d’elit fins a la porta dels nostres veïns i converteix les nostres carreteres, muntanyes i municipis en protagonistes. Això també és fer província: generar orgull, cohesió i oportunitats amb independència de la grandària de cada municipi.
Però La Vuelta no ha fet sinó confirmar un potencial en el qual portem temps treballant. Castelló té centenars de quilòmetres de carreteres per a pedalejar, camins i senderes; espais únics; una baixa densitat de trànsit en bona part del territori; un clima que permet pedalejar pràcticament durant tot l’any i una combinació difícil d’igualar de mar, muntanya i interior. Som la segona província més muntanyenca d’Espanya, comptem amb huit parcs naturals i 165 paisatges protegits. Tenim les condicions. I ara estem convertir-les en oportunitats.
Per això la nostra aposta pel cicloturisme no és una campanya puntual ni una fotografia coincidint amb el pas d’una gran prova. És una estratègia de província. Una estratègia per a atraure visitants, impulsar els municipis, dinamitzar l’interior i generar activitat econòmica durant els dotze mesos de l’any.
Estem treballant amb un pla estratègic integral. Ja comptem amb estacions d’autoreparació i manteniment de bicicletes en més de 120 municipis, on tenim 210 punts de càrrega i autoreparació, més de 170 estacions de rentada i més de 3.600 aparcabicicletes. També hem instal•lat 469 senyals en 40 ports de muntanya de la xarxa provincial, 59 d’elles intel•ligents, capaces de detectar el pas dels ciclistes i advertir als conductors. Tecnologia, seguretat i serveis per a aconseguir que qui vinga a pedalejar a la província de Castelló vulga tornar.
I continuem invertint en les nostres carreteres. Més de 30 milions d’euros durant aquesta legislatura perquè disposar de bones comunicacions és fonamental per als nostres veïns, però també per a continuar consolidant-nos com el millor escenari esportiu.
Perquè quan parlem de ciclisme parlem també de l’economia provincial. Parlem d’allotjaments rurals, hotels, restaurants, comerços, empreses de turisme actiu i serveis especialitzats. El cicloturisme ajuda a desestacionalitzar la demanda i té una importància especialment significativa per al nostre interior. Per això estem construint a més una xarxa empresarial vinculada al sector que permeta a les nostres empreses especialitzar-se, diferenciar-se i ser més competitives.
El nostre objectiu és que algú que haja descobert Castelló veient La Vuelta torne demà amb la seua bicicleta, amb la seua família o amb els seus amics. Que vulga ascendir els nostres ports, recórrer els nostres camins, conéixer els nostres pobles, detindre’s davant el nostre patrimoni i asseure’s després a gaudir de la nostra gastronomia.
Perquè pedalejar per Castelló no consisteix únicament a fer quilòmetres. Consisteix a viure la província.
La Vuelta ja ha seguit el seu camí, però per a la província la carrera continua. Des de la Diputació continuarem treballant, invertint i buscant grans esdeveniments que projecten la nostra terra. Volem que la província de Castelló siga reconeguda dins i fora d’Espanya com un gran escenari esportiu i com un dels millors destins ciclistes.
Tenim paisatge. Tenim clima. Tenim carreteres. Tenim pobles extraordinaris. I, sobretot, tenim una província que mereix ser descoberta.
Ara volem que el món vinga a recórrer-la.
Presidenta de la Diputació de Castelló
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