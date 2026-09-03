Opinión | LA RÚBRICA
El motor econòmic de la ciutat
Era abril i l’alcaldessa del PP eixia en premsa dient que el «turisme és el motor de la ciutat de Castelló», i tan ampla es quedava. La veritat és que el turisme representa el 14% del PIB de la província i, evidentment, això significa empreses i llocs de treball, però no cal ser un setciències per saber que no té un pes hegemònic en tots els municipis i que el pes del turisme a Peníscola, ni de lluny, és el mateix que a Castelló.
La realitat és que Carrasco viu tan imbuïda en la seua propaganda que acaba creient-se les seues pròpies mentides, perquè només cal analitzar el teixit productiu de la ciutat de Castelló per adonar-se que eixa afirmació no és certa i que són altres sectors els que actuen com a motors econòmics de la nostra ciutat.
El problema no és només que Carrasco no conega la realitat laboral ni el teixit productiu de la ciutat que governa, sinó que tampoc s’ha molestat a consultar l’Observatori Estadístic de la Ciutat que té el mateix Ajuntament.
Castelló és una ciutat principalment de serveis i també compta amb un sector comercial potent que, per si sol, duplica en nombre de treballadors l’hostaleria. Els serveis i el comerç suposen més del 50% dels treballadors que cotitzen a la Seguretat Social a la nostra ciutat, mentre que l’hostaleria representa només el 7%.
El problema, per tant, ja no és només el desconeixement de Carrasco. És que la seua propaganda i la seua falta d’humilitat li impedeixen impulsar les polítiques que necessitem per fer de Castelló una ciutat millor, perquè és impossible donar resposta als problemes de la ciutadania quan es governa des d’una realitat paral·lela.
Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló
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