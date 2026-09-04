Opinión | A FONDO
269 anys caminant junts i juntes
Este divendres, Vila-real, la nostra ciutat amb cor de poble, comença les festes en honor a la Mare de Déu de Gràcia. Tornarem a eixir al carrer, a trobar-nos amb la família i els amics i a compartir penya, música, tradició i alegria. I repetirem un gest que ens connecta directament amb la nostra història: la baixà de la Mare de Déu des del Termet fins a la ciutat. Però crec que, enmig de la festa, és bo recordar per què fem allò que fem.
Hem de tornar 269 anys arrere, fins a l’any 1757. Vila-real era aleshores un poble d’uns 4.500 habitants que va patir una duríssima epidèmia. Les cròniques parlen de prop de 800 persones malaltes i d’unes 90 que van perdre la vida entre els mesos de maig i juliol.
Davant del dolor i la incertesa, els nostres avantpassats buscaren esperança i protecció en la Mare de Déu de Gràcia. Baixaren la seua imatge des del Termet i, segons conten les cròniques, s’aturaven davant de les cases on hi havia persones malaltes per a resar una salve.
El 13 de juny de 1757, Vila-real va acordar celebrar cada setembre una festa en honor a la Mare de Déu de Gràcia i un novenari. I 269 anys després continuem complint aquell compromís.
Però aquella història ens deixa alguna cosa més que una tradició religiosa i festiva. Ens deixa una lliçó que continua tenint actualitat: davant d’un problema que afectava tot el poble, aquells vila-realencs i vila-realenques van buscar esperança, es van ajudar i van caminar junts.
Però van entendre que, davant dels grans problemes, allò que ens uneix ha de pesar més que allò que ens separa.
La Vila-real del segle XXI és molt diferent a la del segle XVIII. Som una ciutat de més de 55.000 persones, industrial, agrícola, comercial, esportiva, cultural, emprenedora i oberta al món. I els nostres reptes també són uns altres: la transformació econòmica i industrial, l’habitatge, l’ocupació, la modernització de l’administració, el canvi climàtic, la protecció del nostre entorn, el benestar de les persones, les noves tecnologies o les oportunitats per als nostres joves.
Cap govern, cap partit polític, cap administració, cap empresa ni cap persona pot afrontar a soles tots estos reptes.
Necessitem cooperació entre administracions. Necessitem les empreses, els treballadors i treballadores, els comerços, els llauradors, les associacions, els clubs, les universitats, els professionals, les penyes i tota la societat civil. Necessitem sumar talent, esforç i energies.
Vivim temps massa acostumats al soroll, a la desqualificació i a la confrontació permanent. Però una ciutat no es construeix des de les trinxeres. Una ciutat es construeix sumant.
Això no significa pensar tots igual. La crítica, la discrepància i el debat són necessaris en democràcia. Significa entendre que, per damunt de les nostres diferències, compartim una cosa molt més important: Vila-real.
I continuaren treballant i construint per deixar una ciutat millor als qui venien darrere.
Som una baula més d’una història que va començar i que continuarà quan nosaltres ja no estiguem. Tenim la responsabilitat de cuidar allò que hem rebut, millorar-ho i deixar als nostres fills i filles una Vila-real amb més oportunitats, més convivència, més benestar i més futur.
I les festes també ens ajuden a recordar-ho. Durant uns dies parem, eixim al carrer i ens retrobem. Compartim taula, música, tradició, família i amistat.
Enguany, la reina de les festes, Berta Beteta Beltrán, i les dames Marta Usó Folch, Paula Vila Segura, Núria Seriols Cerisuelo, Paula Costa Boix, Natalia Amposta Andrés i Patricia Torres Héctor ens acompanyaran com a representants de Vila-real en estos dies tan especials. Enguany ho farem també amb Gemma Gil Torrente al nostre cor, autora de la portada del llibret de festes, que ens ha deixat fa només uns dies. La seua creativitat i la seua mirada quedaran per sempre unides a la memòria de les nostres festes i de Vila-real.
Este divendres, quan la Mare de Déu torne a baixar des del Termet, repetirem un camí que han fet moltes generacions abans que nosaltres. Enguany, ens acompanyarà en la recepció la subdelegada del Govern d’Espanya a Castelló, Antonia García Valls, a qui agraïsc que compartisca amb nosaltres un moment tan estimat i simbòlic.
Mirem el nostre passat amb orgull, però sobretot utilitzem-lo per a mirar cap al futur. Si aquells vila-realencs i vila-realenques de 1757 van saber unir-se davant de les dificultats del seu temps, nosaltres també hem de saber unir esforços davant dels reptes de la Vila-real del segle XXI.
Amb diferències, sí. Amb debat i crítica, també. Però sabent que tenim molt més en comú del que ens separa. Vila-real primer. Que estos dies ens servisquen per a retrobar-nos, cuidar-nos i gaudir junts i juntes de la nostra ciutat. Amb alegria, germanor, convivència, respecte. Que visca la Mare de Déu de Gràcia! Que visca Vila-real! Molt bones festes a totes i a tots.
És alcalde de Vila-real
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