Foto, foto

Las 24 toneladas de ayuda humanitaria que Begoña Carrasco «comprobó» (según sus palabras) el 8 de julio que partían hacia Venezuela para socorrer a los damnificados por el terremoto siguen en Castelló. Sí, 24.000 kilos de alimentos y productos de primera necesidad que, para la alcaldesa, no son de tan primera necesidad a juzgar por los dos meses de espera

Lo que sí es de primera necesidad para quien gobierna el Ayuntamiento de la ciudad es su foto. Su foto de postureo y bandera no puede faltar aunque estemos hablando de una emergencia de tal magnitud como la que padece el pueblo venezolano después de que temblara la Tierra y con ella arrasara miles de vidas en aquel país.asta en eso se atrevió a mentir porque la carga nunca salió para Venezuela pero ella tenía que hacerse la foto.

Porque aquí en Castelló las prioridades son otras: postureo en el eclipse (pero sin transporte público para verlo en la playa), en los grupos San José y Reyes para prometer que no habrá vertedero (pero sin documentación que lo garantice), con la reapertura de instalaciones deportivas (pero con la suciedad creciendo en todos los entornos), con la legislatura de la vivienda pero firmando licencias sin descanso para que las constructoras abran verdaderos zulos en los que malvivir a precio de oro.

Nada nuevo, los de siempre siguen haciendo lo de siempre: abandonando el parque Ribalta (Bien de Interés Cultural) para gastar una millonada en un parque nuevo que quieren que se parezca a Central Park porque les importa más el postureo de un posado de Nueva York que un parque autóctono, de Castelló, el pulmón verde de nuestra ciudad.

Es secretario de Acción Política de la ejecutiva provincial del PSPV-PSOE