Más manipulación

Pedro Sánchez, entregado amigo de Mohamed VI, ha consolidado un aparato de propaganda que deja el ejemplo de Goebbels a la altura de un aficionado. Ayer mañana, a la espera de la comparecencia del presidente del Gobierno, empecé a hacer boca informativa sintonizando el programa de Silvia Intxaurrondo en la televisión pública que pagamos el conjunto de los españoles. Tremendo, el arranque del espacio minimizó la respuesta multitudinaria de los municipios saliendo a la calle en respaldo de Ceuta, incluidos 70 alcaldes del PSOE que desobedecieron la orden de Pedro de dar la espalda y boicotear la convocatoria. «No hay pruebas de que Marruecos ordenara la entrada de inmigrantes en Ceuta», así de tajante comenzó a explicar Intxaurrondo el demoledor informe de la Policía Nacional que desmiente las falsas versiones de Sánchez, Marlaska y resto de cuadrilla sanchista, a excepción de Margarita Robles. Obvio extenderme en la flagrante manipulación televisiva, supongo que de inmediato los compañeros del Consejo de Informativos de RTVE habrán denunciado semejante artificio.

El enfoque propagandístico de Intxaurrondo tuvo continuación amplificada en la intervención del jefe, bronceado y careto diamantino púlcramente maquillado. Pedro Sánchez, aleccionado desde las sentinas de la Moncloa donde trabajan para la causa cientos de asesores, mantuvo el guion esperado a base de la trola y el contorsionismo semántico. Inmutable, el presidente siguió riéndose de los españoles aplaudido por el Grupo Socialista, menos Margarita.

Periodista y escritor