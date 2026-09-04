La patria en la boca

Hay personas que hablan mucho de la patria. La llevan en la solapa, en la muñeca, en el balcón y, sobre todo, en la boca. La nombran con frecuencia, dicen defenderla incluso cuando nadie la ataca y parecen estar siempre pendientes de demostrar que ellos sí son patriotas. Y poco les cuesta llamar a otros traidores a la patria.

No deja de ser curioso. Porque hay sentimientos que, cuando son verdaderos, suelen necesitar poco ruido. El amor a una persona, a un pueblo, a un paisaje de la infancia, a una lengua aprendida de los labios de una madre, no necesita tantas declaraciones. Forma parte de uno.

Hacer una exhibición permanente de patriotismo puede esconder una cierta inseguridad: la necesidad de demostrar que somos los verdaderos, que queremos más a la patria que los demás. Y desde esa superioridad moral llega fácilmente el siguiente paso, acusar de no ser patriotas a los demás y de traidores a los adversarios políticos. También convertir a la patria en una frontera: a un lado, quienes la quieren de verdad, y al otro, quienes deben demostrarlo.

Aunque la paradoja surge siempre, pues quienes más hablan de la patria no siempre parecen demasiado interesados en los compatriotas. Porque «patria» es una palabra grande, pero los compatriotas tienen nombres y problemas concretos. Cuando la boca se nos llena demasiado de patria, quizá quede menos aliento para ocuparnos de quienes viven en ella. Es fácil amar a la patria; lo difícil es cuidar a los compatriotas.

También en política se puede criticar la gestión de un Gobierno. Pero con argumentos, con datos, con razones, con consecuencias y, sobre todo, con alternativas. Porque llamar «traidor a la patria» al adversario puede proporcionar un titular rotundo, pero no demuestra que se tenga razón.

Quizá deberíamos desconfiar de aquellos que invocan continuamente a la patria, pero apenas hablan de las personas que viven en ella. No porque su patriotismo sea necesariamente falso, sino porque es fácil sustituir las obligaciones concretas por grandes palabras.

Habermas habló de un patriotismo más vinculado a los valores y principios democráticos compartidos que a la exaltación de una identidad nacional. Porque querer a un país no consiste tanto en proclamarlo como en cuidar aquello que permite que quienes viven en él puedan convivir. Una bandera no necesita que la cuidemos. Una persona sí.

Un país necesita que trabajemos para que funcione, que paguemos nuestros impuestos, que cumplamos nuestras obligaciones y que cuidemos aquello que compartimos.

Y eso no se hace con consignas, sino trabajando cuando nadie nos mira, ayudando a un vecino, cuidando un paisaje… y también impulsando políticas que mejoren la vida de la mayoría de los habitantes de un país.

Ese patriotismo no necesita levantar la voz. Quizá porque no necesita demostrar nada.

Es profesor de Filosofía