Estos días se preguntaba si se podría presentar a la Sra. Ayuso como una chulapa rebelde y castiza. Se podría, dije. Incluso también se podrían presentar sus fechorías como anécdotas de una graciosilla atrevida. Pero yo no lo haré. La Sra. Ayuso no es una mujer más. ¡No! La Sra. Ayuso es una política. Es la presidenta de la CCAA de Madrid. La persona que ante casi 7 millones de ciudadanos con derechos y deberes, tiene la obligación esencial, aunque no exclusiva, de que en su territorio la política avance por caminos de emancipación y justicia social. Es decir, su política debe ser poder al alcance de los que no tienen poder.

Por lo tanto la cuestión es: ¿es ese el camino que siguen las decisiones políticas de la Sra. Ayuso? ¡No! Mi impresión es que es un peligro porque va en sentido contrario a la política que necesita España. Digo con ello que: condiciona más a su partido, al PP, a mirar al pasado que ha buscar formas y propuestas de una democracia moderna y europeísta. Señala como referentes a extremos como Milei, Trump y Netanyahu, a gentes que hoy expresan las peores manifestaciones y soluciones de la democracia. Utiliza fondos públicos para potenciar contrapoderes que combaten en el campo de la información seudoperiodística al gobierno legítimo de España y a sus adversarios. No mantiene la autonomía de la política frente a poderes económicos privados (por ejemplo de sanidad). Su presencia en el poder político permite pegar inmorales pelotazos económicos a su familia. Patrimonializa el ejercicio de la política como algo propio y ajeno a los derechos de los ciudadanos (transparencia, abrir expedientes de las actividades). Bueno pues a pesar de lo dicho hay gente que la vota. Y es que, aún hay ratas que votan a gatos.

Es analista político