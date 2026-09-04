Septiembre llega a Almassora con nuevos proyectos y retos

El mes de septiembre siempre tiene algo de comienzo. La vuelta al colegio, el regreso a las rutinas y la recuperación de la actividad habitual marcan el inicio de un nuevo curso. En Almassora, sin embargo, el verano no ha significado parar.emos seguido trabajando para que los proyectos que necesita nuestro municipio prolongue su avance y para afrontar septiembre con nuevos objetivos.

En esta recta final del verano hemos dado pasos importantes en dos actuaciones estratégicas. Por un lado, el nuevo vial rápido que mejorará la conexión entre el casco urbano y la playa. Una reivindicación histórica que toma forma y que permitirá avanzar en movilidad y seguridad.

Por otro lado, hemos conseguido desbloquear el proyecto para crear una gran zona verde de transición junto al polígono del Serrallo, con la regeneración de más de 58.000 metros cuadrados en el entorno de Om Blanc. Una actuación que supondrá para la localidad una importante mejora ambiental y paisajística.

Son dos ejemplos de una gestión basada en el trabajo, el diálogo y la búsqueda de soluciones. Los grandes proyectos de Almassora requieren tiempo, trámites y capacidad para superar dificultades. Precisamente ahí debe estar un Ayuntamiento, defendiendo los intereses de sus vecinos y llamando a todas las puertas necesarias para conseguir avances.

Mientras miramos hacia el futuro, tampoco perdemos de vista las actuaciones que mejoran el día a día. El IES Álvaro Falomir afronta su recta final; continuamos renovando parques infantiles y estamos a las puertas de iniciar las obras de reforma de las calles Segorbe y San Pablo, dos actuaciones altamente demandadas por nuestros vecinos.

Venimos de un verano intenso, con nuestras calles, plazas, playas y espacios municipales llenos de actividad. Ahora recogemos ese impulso para afrontar un nuevo curso con la misma determinación.

Septiembre nos devuelve a la rutina, pero queremos que sea una rutina de avance. Un curso para seguir gestionando con responsabilidad y transformando Almassora con más servicios, más oportunidades y mayor calidad de vida para todos los almassorins.

Es alcaldesa de Almassora