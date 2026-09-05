Pocas veces en mi vida he comprado y leído un libro por la portada. Me parece una superficialidad, aunque, admito, sé que mucha gente no piensa así. Con todo, alguna vez también yo caigo en ciertas banalidades y ni me avergüenzo ni hago propósito de enmienda. Incluso, como es el caso, lo publico en el periódico.

Hacía años que no actuaba así, eso sí lo reconozco. Suelo leer un centenar de novelas al año y, de verdad, desde hacía mucho no me sentía atraído por una portada lo suficiente como para adquirirla y, lo que es más valioso, leerla. Y que me gustara, claro, porque de no ser así, les puedo asegurar que el pudor me impediría hablar de ello. Creo que es una forma de actuar natural.

Hablo de El director del autor alemán Daniel Kehlmann, al cual no tenía el gusto de conocer ni siquiera de oídas. Luego he sabido que posee cierto prestigio en su país natal y que vende, además, bastante bien por todo el mundo. La popularidad y la calidad suelen ir reñidas. Sin embargo, no me lo ha parecido en esta ocasión. Se trata de un libro con hechuras de bestseller narrado con ímpetu, demostrando saber hacer por parte de la pluma que lo compuso…

A ver, que esto no es una columna de reseñas, sino de opinión. Escribo sobre el libro porque, tras sus primeras páginas, que me gustaron mucho, pensé que estaba ante otra de esas narraciones sobre los nazis y la segunda guerra mundial en la que, para sorpresa de nadie, se nos reitera con todos los matices personales que uno quiera lo malos, malísimos, que eran los seguidores de Hitler y sus tropas en general. Esto lo hemos visto mil veces y ya nos lo sabemos de memoria, incluso con la variante de las excepciones personales o situacionales, es decir, el jerarca alemán que en su vida privada es un gran padre de familia y luego, como quien va a la oficina cada mañana, gasea a unos cuantos judíos antes de su vuelta a casa. Pues bien, leídas las primeras cincuenta páginas, sentí una gran inspiración: «Voy a escribir yo mismo una novela sobre el mismo tema, pero huyendo de los clichés». No mucho después, para mi fortuna, abandoné toda idea de crear una historia similar «pero bien hecha» porque resulta que la novela cumplió, hasta la última de sus más de quinientas páginas, con lo que yo quería escribir.

¿Qué hizo la gente, los artistas en el caso de esta obra, cuando el mundo se desmoronaba a su alrededor y el mal más abyecto gobernaba? De eso va esta novela, personificada en la figura de G. W. Pabst, un director de cine que existió en la realidad. El autor de la novela se documentó profusamente y, sobre todo, trató de entrar en la mente de los personajes. A mi modo de ver, lo hizo de forma increíble. Además, y es algo que me encanta, se inventa personajes que le sirven para sus propósitos. A fin de cuentas, hablamos de ficción histórica, no de un ensayo biográfico. De hecho, el personaje del hijo de Pabst es quizá mi preferido, y es imaginado, no real.

En fin, que una trivialidad como la portada de un libro me ha adentrado en una novela que he disfrutado un montón. Y me ha ahorrado, al final, tener que escribir yo mismo una novela entera. Que no es poca cosa.

Editor de La Pajarita Roja