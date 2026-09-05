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Opinión | LA RÚBRICA

David Guardiola

David Guardiola

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Fum per combatre el foc

He de reconéixer que la decisió de Pérez Llorca d’iniciar el curs polític amb una visita a les zones incendiades de Castelló ha estat oportuna. Tant oportuna com decebedora i inútil. Perquè, si bé és cert que, vençuts els incendis, calia estar amb els damnificats, també ho és que la foto del president del Consell hauria d’haver vingut acompanyada de diners, mesures i mitjans per a fer front a les conseqüències. Era el que esperaven els alcaldes. Per desgràcia, l’hereu de Mazón s’ha limitat a fer anuncis buits.

Ni diners, ni mesures, ni mitjans. El mandatari alacantí s’ha limitat a anunciar una reforma de la llei forestal valenciana (per cert, actualitzada al context del canvi climàtic fa només vuit anys). Una futura reforma que difícilment veurem materialitzada esta legislatura i que, sense cap concreció econòmica, difícilment servirà per a incentivar la neteja de parcel•les forestals privades. De fet, si eixa és realment la intenció, el Consell podria haver activat la renda rural agrària contemplada en la llei contra el despoblament que va impulsar el Govern del Botànic.

En definitiva, Pérez Llorca ha venut fum per combatre el foc. Anuncis de lleis sense terminis, sense mesures concretes i sense consignació pressupostària. I el més greu és que ho fa després d’haver retallat, de la mà de Vox i sense cap mirament, més d’un milió d’euros en prevenció d’incendis a les comarques de Castelló. I ho fa oblidant les imprescindibles mesures de reforç dels serveis d’emergències, prevenció i extinció, mentre els bombers fa temps que denuncien la manca de recursos i d’efectius.

És portaveu de Compromís a la Diputació Provincial de Castelló

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