Nuestro mes esperado

Con el mes de septiembre nuestro calendario se torna todo sentimiento y emociones pues celebramos, un nuevo año, nuestras queridas y entrañables fiestas patronales en honor a la Virgen de Ermitana. Son días, estos en los que nos reunimos para celebrar estos festejos tan ineludibles, para compartir y honrar todo aquello que hemos aprendido y querido de generación en generación, con devoción y generosidad.

Desde el corazón, deseo que estas fiestas sean inolvidables para todos los vecinos de Peñíscola y para todos los que las visiten, que las disfrutemos en hermandad y con el orgullo del reconocimiento merecido.

Como sabéis, nuestras fiestas han sido recientemente declaradas Bien de Interés Cultural, lo que nos alienta, aún más si cabe, a promover su divulgación y proyección para garantizar su continuidad y autenticidad.

En ello se encuentra nuestro empeño y nuestra ilusión. Por ello avanzamos, de la mano de las entidades de nuestra localidad, en la puesta en marcha de un nuevo espacio expositivo sobre nuestras fiestas y nuestra tradición.

Precisamente las entidades que protagonizan los actos principales de los días de nuestra patrona, el Grup Cultural de Danses y la agrupación Dansa Batalla de Moros i Cristians, van a tener la responsabilidad añadida de ejercer como mantenedoras de los festejos, un reconocimiento más que merecido y que me hace inmensamente feliz que hayan aceptado con humildad y generosidad.

Nuestra reina en estas fiestas de 2026, Carla Colom, y su corte de honor no podrían estar mejor acompañadas; esta edición está llena de sentimientos y celebraciones y va a ser realmente emotiva para todas y todos lo que forman parte de ella. A quienes ejercéis los cargos y a todas y todos aquellos que hacéis posible que, un año más, podamos disfrutar de nuestros días grandes, mi más sincero agradecimiento y los mejores deseos para que todo salga como merecéis.

¡Felices fiestas y viva la Virgen de la Ermitana!

Alcalde de Peñíscola