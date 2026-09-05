El privilegio de existir

Hay fechas que forman parte de un calendario y hay fechas que forman parte de la historia. Este año 2026, Castellón tiene una de esas fechas que merecen ser celebradas, recordadas y, sobre todo, compartidas: cumplimos 775 años desde aquel 8 de septiembre de 1251, cuando el rey Jaume I otorgó el Privilegi del Trasllat que permitió a nuestros antepasados dejar atrás las alturas del Castell Vell para construir una nueva vida en el fértil llano de la Plana.

Setecientos setenta y cinco años después, Castellón sigue avanzando sin renunciar a sus raíces, porque una ciudad que conoce su historia es una ciudad que sabe hacia adónde avanza. Por eso, desde el Ayuntamiento hemos querido que este aniversario no sea solo una conmemoración, sino una gran celebración colectiva. Una celebración de toda la ciudadanía.

Castellón no nació de un día para otro. Se ha construido generación tras generación, con el esfuerzo de quienes nos precedieron, con el trabajo de quienes hoy hacen posible que nuestra ciudad avance y con la ilusión de quienes serán sus protagonistas mañana. Las calles y plazas, nuestras fiestas y tradiciones, el Grau, la Magdalena, las gaiatas, el Fadrí, el Castell Vell, nuestra cultura y nuestra forma de vivir el Mediterráneo forman parte de una misma historia que sigue escribiéndose y de futuro.

Con ese propósito hemos diseñado una programación especial que quiere acercar nuestra historia a todos y todas las castellonenses y hacer de la ciudad el gran escenario de la celebración. Durante estos días, nuestras plazas, calles, espacios culturales y edificios históricos acogerán actividades para todas las edades.

La programación incluye propuestas infantiles y familiares, visitas teatralizadas para descubrir cómo nació nuestra ciudad, recorridos por nuestro patrimonio, música y espectáculos en la plaza Mayor. El videomapping 775. El privilegi d’existir permitirá contemplar de una manera diferente nuestra historia sobre la fachada del Ayuntamiento, convirtiendo uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad de Castellón en un gran lienzo para recordar de dónde venimos.

Pero si hay un elemento que simboliza especialmente la importancia de este aniversario es el documento original del Privilegio de Traslado que firmó el 8 de septiembre de 1251 El Conqueridor. Gracias a su cesión temporal, los y las castellonenses tendremos la oportunidad excepcional de contemplar en nuestra ciudad el documento que cambió para siempre nuestra historia. La exposición El privilegio de existir. 1251-2026 será una ocasión única para acercarnos a nuestro pasado y comprender mejor cómo aquel hecho explica, en buena medida, la ciudad que somos.

También habrá talleres para que los más pequeños conozcan de una manera divertida cómo se construyó Castellón; conferencias para profundizar en nuestra historia; visitas guiadas al Castell Vell, al Fadrí y a otros espacios de nuestro patrimonio; conciertos; actividades vinculadas a nuestras tradiciones; y propuestas para disfrutar de la cultura y de la historia en familia.

Y llegará también uno de los momentos más solemnes y emotivos: el 12 de septiembre, cuando celebraremos el acto institucional del 775 aniversario. Una jornada para reconocer que Castellón es mucho más que un territorio o un conjunto de calles: es una comunidad de personas que comparte una historia, unas raíces y un proyecto de futuro. Este aniversario también es una oportunidad para reivindicar Castellón como una ciudad abierta, dinámica y orgullosa de sí misma. Una ciudad que quiere seguir creciendo, mejorando sus servicios, generando oportunidades, cuidando sus barrios, fortaleciendo su actividad económica y cultural y ofreciendo más calidad de vida a sus vecinos. Una ciudad que mira al futuro sin olvidar nunca el camino recorrido.

Como alcaldesa, quiero que este 775 aniversario sea recordado como una celebración de todos los castellonenses. De quienes nacieron aquí y de quienes eligieron Castellón para desarrollar su vida. De nuestros mayores, custodios de nuestra memoria, y de la juventud, que serán quienes escriban los próximos capítulos de esta historia compartida.

Por eso, mi invitación es clara: salgamos a la calle, participemos, descubramos nuestra historia y disfrutemos de nuestra ciudad. Acerquémonos a las exposiciones, llenemos nuestras plazas, acompañemos a nuestros artistas y colectivos, llevemos a nuestros hijos a los talleres y visitas y volvamos a mirar con otros ojos aquellos lugares por los que pasamos cada día.

Porque una ciudad se celebra de verdad cuando sus vecinos la hacen suya.

Castellón cumple 775 años, pero lo más importante no es contar los años que han pasado. Lo importante es todo lo que hemos construido juntos y todo lo que todavía nos queda por construir.ace 775 años, nuestros antepasados tomaron una decisión que cambió el rumbo de nuestra historia.

Feliz 775 aniversario, Castellón.

Y gracias, castellonenses, por hacerlo posible.

Alcaldesa de Castellón