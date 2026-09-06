Opinión | LA VENTANA DE LA UJI
Un nou curs, un nou viatge
Comencem un nou curs acadèmic a la Universitat Jaume I. Un curs que, per a part del nostre estudiantat, suposarà el seu primer any universitari. Un any ple de nous coneixements, experiències i amistats, i també d’il·lusions i incerteses. Un nou viatge. Però, què suposa l’educació universitària?
Com recordava Jacques Delors ara fa 30 anys, en una reflexió plenament vigent, davant dels nombrosos desafiaments que presenta la societat, l’educació constitueix un instrument indispensable per al progrés de la humanitat. Una educació basada en quatre pilars bàsics: aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a conviure i aprendre a ser.
L’educació constitueix un instrument indispensable per al progrés de la humanitat
En primer lloc, l’educació en general i, en particular, l’educació superior, és una peça fonamental per a l’adquisició de coneixements, al més alt nivell, i de noves estratègies d’aprenentatge. Per això, la Universitat Jaume I de Castelló ofereix una àmplia i renovada oferta de graus, màsters i doctorats, així com de cursos de formació permanent i al llarg de la vida, en diferents formats –presencials, virtuals i híbrids–, i de diferent durada.
Formació oficial i pròpia que, a més a més, es complementa amb un gran ventall de serveis i de professionals, que acompanyen l’estudiantat en la seua adaptació universitària, com ara serveis d’informació i orientació, d’atenció i suport a les necessitats específiques de suport educatiu, d’assessorament amb l’estudi o amb les eixides professionals, entre d’altres. Múltiples opcions per a aprendre a conèixer.
En segon lloc, la universitat és un espai per a aprendre a fer, a desenvolupar noves habilitats i competències, individuals i en equip, per tal de poder resoldre diferents situacions pràctiques i nous problemes. I açò és especialment rellevant en temps d’intel·ligència artificial. Com mencionava fa uns dies el professor Juan Freire en les seues xarxes socials, la IA generativa canvia el posicionament de les universitats, de transferir coneixement a transformar capacitats, de consumir continguts a aprendre produint-los.
L’UJI s’ha caracteritzat des dels seus inicis per oferir una formació pràctica, dins i fora de l’aula
En aquest sentit, l’UJI s’ha caracteritzat des dels seus inicis per oferir una formació pràctica, dins i fora de l’aula. D’una banda, amb metodologies actives. Estratègies docents participatives i aplicades a contextos reals, basades en problemes o que integren les tecnologies digitals, i que fan que l’assistència a les classes tinga realment un valor afegit a la formació.
D’altra banda, amb pràctiques externes. És a dir, amb la realització d’estades en pràctiques mitjançant la cooperació amb diferents institucions i empreses, que no només complementen la formació pràctica de l’alumnat, sinó que contribueixen a la inserció professional.
En tercer lloc, aprendre a conviure. La universitat ofereix un espai idoni per a la convivència, per a aprendre i comprendre els altres, per a treballar el respecte i els valors de solidaritat i pau, tan necessaris en la societat actual. I açò també ho treballem dins i fora de l’aula. En el treball en grup a classe, però també als diferents espais del campus, a la cafeteria o a les instal·lacions esportives.
La universitat ofereix un espai idoni per a la convivència, per a aprendre i comprendre els altres
I, per descomptat, gràcies a la mobilitat nacional i internacional. Uns programes que enriqueixen el nostre campus amb persones d’altres indrets, i a la vegada brinden noves experiències internacionals al nostre estudiantat, amb nous coneixements i, sobretot, amb noves formes de mirar el món.
I, per últim, aprendre a ser. L’educació superior constitueix un element fonamental per a treballar el pensament crític, per a analitzar la realitat, per a qüestionar i qüestionar-se, i per a implicar-se en la millora col·lectiva.
També en aquest cas la universitat ofereix múltiples opcions de participació, com ara la representació estudiantil, les activitats d’associacions universitàries, el voluntariat o la participació en projectes d’aprenentatge-servei amb diferents entitats, fundacions i ONG.
En definitiva, comença un nou curs ple d’oportunitats. Oportunitats per a no passar només de puntetes per la universitat, sinó per a aprofitar totes les possibilitats de la vida universitària. Un camí que, com en el cas de l’Odissea –de nou d’actualitat al cine–, paga la pena que vinga ple d’aventures i d’experiències.
*Francesc Esteve és vicerector de Docència i Estudiantat
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